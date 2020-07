De verf doet raar

Probleem

Bloemkolen ontstaan als je met een natte kwast in een halfdroog stuk gaat. De vochtige verf uit de kwast verspreidt zich in het halfdroge deel en neemt daarbij een deel van de al aanwezige pigmentdeeltjes mee. Aan de grens van nat en droog slaat alles neer in een grillige, harde rand.

Frisse, doorzichtige waterverf wordt bruine modder als je veel kleuren door elkaar mengt in het palet. De verf wordt ook dof als je veel dikke verflagen over elkaar zet, of bijna onverdunde verf uit de tube gebruikt. Deppen en wrijven in de halfnatte partijen maakt het werk ook dof.