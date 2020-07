‘Cultuur van seksuele intimidatie bij Washington Redskins’

Vijftien vrouwelijke oud-medewerkers van de Redskins, het American footballteam van Washington DC, beschuldigen de club van het in stand houden van een cultuur van seksuele intimidatie. Dat blijkt vrijdag uit een publicatie van The Washington Post.

De voormalige medewerkers zouden onder meer veelvuldig met ongepaste seksuele opmerkingen zijn aangesproken door leidinggevenden en scouts. In sommige gevallen zouden ze ook ongevraagd en ongewild seksueel zijn aangeraakt. Bij vergaderingen met klanten werd vrouwen gevraagd te flirten en weinig verhullende kleding te dragen, om zo deals binnen te halen, schrijft de krant. De eerste beschuldiging stamt uit 2006, de meest recente uit 2019.

Onderzoek

De oud-werknemers beschuldigen een aantal (voormalige) bestuurders van de club, onder wie televisie- en radiocommentator en „stem van de Redskins” Larry Michael, directeur personeelszaken Alex Santos en oud-algemeen directeur Mitch Gershman. De club hield de cultuur van seksuele intimidatie zelf in stand door klachten te negeren, stellen de vrouwen. Veel medewerkers voelden zich daardoor ongehoord.

Dan Snyder, eigenaar van de Redskins, heeft inmiddels een advocatenkantoor ingehuurd dat onafhankelijk onderzoek moet doen naar de bedrijfscultuur. Commentator Michael kondigde woensdag zijn vervroegde pensioen aan. Hij wordt door zeven oud-medewerkers beschuldigd van het maken van seksuele opmerkingen over hun uiterlijk. Ook zouden er audio-opnames zijn waarin hij de fysieke aantrekkelijkheid van een stagiair van het team besprak.

Directeur en assistent-directeur van personeelszaken Alex Santos en Richard Mann zijn eerder deze week na ruim tien jaar dienst ontslagen. Santos is door zes vrouwen beschuldigd van het maken van ongepaste opmerkingen en zou vrouwelijke medewerkers herhaaldelijk gevraagd hebben of zij met hem naar bed wilden. Mann zou per sms met collegas besproken hebben of de borsten van een medewerker chirurgisch zouden zijn vergroot. Bovendien zou hij via een sms-bericht een „ongepaste knuffel” hebben aangeboden aan een vrouwelijke collega. „En maak je geen zorgen, dat zal een nietmachine zijn in mijn zak, niks anders”, voegde Mann daar aan toe.

Geheimhouding

Emily Applegate is een van de vrouwen die haar verhaal deed in de krant. Ze begon in 2014 op 25-jarige leeftijd als marketingmedewerker bij de club en noemde haar periode bij de Redskins „de meest ellendige ervaring van mijn leven”. „We tolereerden het allemaal omdat we wisten dat als we klaagden er duizend mensen klaarstonden die onze baan in een oogwenk zouden aannemen. En daar herinnerden ze ons aan”, zegt Applegate tegen The Washington Post. Ze verliet de club in 2015.

De krant sprak voor het onderzoek met meer dan veertig huidige en oud-medewerkers, onder wie de vijftien vrouwelijke oud-medewerkers, en zag verschillende interne berichten en documenten in. Behalve Applegate tekenden de vrouwelijke oud-medewerkers geheimhoudingsovereenkomsten na hun vertrek bij de club en spraken daarom op voorwaarde van anonimiteit met de The Washington Post.

De Redskins spelen mee in de Amerikaanse National Football League (NFL). Met 32 teams en een omzet van 13 miljard dollar is de NFL de rijkste sportcompetitie ter wereld. American football is de populairste tv-sport in de Verenigde Staten.

