Google gaat verspreiders nepnieuws over corona weren

Google gaat extra maatregelen nemen tegen nepnieuws en samenzweringstheorieën over het coronavirus. Adverteerders en publicisten die dergelijke verkeerde informatie verspreiden worden voortaan geweerd op de platforms van Google. Het gaat daarbij volgens Reuters om advertenties en websites met informatie die indruist tegen de wetenschappelijke consensus, zoals bijvoorbeeld beweringen dat het virus is gemaakt in een lab in Wuhan, helemaal niet bestaat of een door Bill Gates gecreëerd biowapen is.

Al sinds het begin van de coronacrisis weert Google advertenties met schadelijke inhoud over bijvoorbeeld „wonderbaarlijke genezingen” of waarin de anti-vaccinatiebeweging wordt aangeprezen, maar nu scherpt de Amerikaanse techgigant het beleid verder aan.

„We hebben vanaf het begin van de uitbraak van het coronavirus hard gewerkt om te zorgen dat gebruikers worden beschermd tegen frauduleuze, gevaarlijke en schadelijke advertenties en content”, staat in een verklaring van Google over de aangescherpte maatregelen. Google zegt de afgelopen maanden al ruim 200 miljoen schadelijke advertenties verwijderd te hebben.

Bij techreuzen zoals Google, maar ook Facebook, Twitter en andere sociale media wordt regelmatig aangedrongen meer te doen tegen nepnieuws.