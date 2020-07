Europese studenten uitgezonderd van inreisverbod VS wegens corona Buitenlandse studenten uit Europa worden uitgezonderd van het inreisverbod dat de Verenigde Staten hebben ingesteld wegens het coronavirus. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag schriftelijk laten weten aan leden van het Congres, meldt Reuters. Studenten uit Europese landen die al een visum hebben om te studeren in de VS, kunnen komen ondanks het inreisverbod tegen reizigers uit Europese landen dat nog van kracht is. Ook biedt het State Department uitzonderingen voor sommige au pairs en gezinsleden van mensen met een geldig visum in de VS, volgens een notitie aan Congresleden die het persbureau heeft ingezien. De uitzonderingen maken deel uit van stappen van de regering-Trump om beperkingen op internationale reizigers te versoepelen, na een maandenlang inreisverbod wegens het coronavirus. President Trump kondigde in maart een inreisverbod af voor reizigers uit de meeste Europese landen. Hoewel de EU sinds vorige maand weer sommige buitenlandse reizigers toelaat, geldt dat nog niet voor Amerikaanse reizigers. Ook het Amerikaanse inreisverbod op reizigers uit Europese landen is nog van kracht.

VS breken weer record nieuwe gevallen Covid-19 In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur meer dan 68.000 nieuwe gevallen van Covid-19 gemeld - opnieuw een record voor het aantal nieuwe bekende besmettingen op één dag. Dat blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University in Baltimore, schrijft AFP. Het vorige record dateerde van woensdag, toen meer dan 67.500 nieuwe gevallen werden gemeld in de VS. Het totale aantal bekende gevallen van Covid-19 in het land is opgelopen tot ruim 3,5 miljoen. Het dodental is het afgelopen etmaal opgelopen met 974 sterfgevallen, tot een totaal van ruim 138.200. Het aantal sterfgevallen per dag loopt op en heeft volgens Reuters het hoogste niveau bereikt sinds begin juni, aangevoerd door Florida, Texas, Californië en Arizona. Florida, het nieuwe epicentrum van de pandemie in de VS, voerde het land aan met ongeveer 13.000 nieuwe besmettingen. De staat meldde donderdag 156 sterfgevallen als gevolg van Covid-19, het hoogste dodental op één dag sinds het begin van de pandemie. De stijging van het aantal sterfgevallen loopt er meerdere weken achter op een sterke toename van het aantal bekende besmettingen. Texas meldde voor de derde dag op rij ongeveer 10.000 nieuwe gevallen. Texas heeft de hulp van medici uit het leger ingeroepen om te helpen bij de behandeling van patiënten met Covid-19. De staat, die 129 sterfgevallen meldde, heeft koelwagens besteld om lichamen van overleden patiënten in onder te brengen, omdat lijkenhuizen te weinig capaciteit hebben. Ook Arizona heeft die stap gezet. Anthony Fauci, de topadviseur van het Witte Huis over de bestrijding van het virus, heeft gewaarschuwd dat de Verenigde Staten binnen afzienbare tijd 100.000 nieuwe gevallen per dag kunnen vaststellen, als Amerikanen geen strengere maatregelen nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ondanks de golf van nieuwe bekende gevallen zijn nieuwe algehele lockdowns over het algemeen echter nog niet aan de orde. Wel zijn in veel staten richtlijnen aangescherpt, zoals beperkingen op de horeca. Het dragen van mondkapjes is in zeker de helft van de staten verplicht of wordt aangeraden. De gouverneur van de staat Georgia wil echter een mondkapjesplicht in Atlanta via een rechtszaak ongedaan maken. Militaire verpleegkundigen donderdag aan het werk in een nieuwe vleugel van het United Memorial Medical Center in Houston, Texas, waar het leger hellpt bij de behandeling van patiënten van Covid-19. Foto David J. Phillip / AP

Gouverneur van Georgia spant rechtszaak aan tegen Atlanta om mondkapjesplicht Gouverneur Brian Kemp van de Amerikaanse staat Georgia heeft donderdag een rechtszaak aangespannen tegen het bestuur van Atlanta, om een verplichting om mondkapjes te dragen in de grootste stad van Georgia ongedaan te maken. Dat meldt AP. Volgens Kemp, een Republikein, zijn burgemeester Keisha Lance Bottoms van Atlanta en leiders van zeker veertien andere gemeenten in Georgia hun bevoegdheden te buiten gegaan met de mondkapjesplicht en andere maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Hij wil dat ze de richtlijnen van de staat volgen. Op staatsniveau wordt het dragen van mondkapjes in Georgia aangeraden, maar is het niet verplicht. De rechtszaak is verworpen door Bottoms en andere burgemeesters, die hebben gezegd dat ze de mondkapjesplicht zullen handhaven. De rechtszaak moet uitwijzen of de gemeenten het recht hebben hun eigen strengere regels uit te vaardigen, zoals zij zeggen, of zich moeten schikken naar de regels op staatsniveau, zoals Kemp volhoudt. Volgens Bottoms, die zelf positief getest is op het coronavirus, is de rechtszaak een verspilling van middelen om Covid-19 in de staat te bestrijden. „Een betere manier om belastinggeld te besteden zou zijn om meer te testen en contacten te traceren", aldus Bottoms. Georgia, een staat met ruim 10 miljoen inwoners, heeft meer dan 131.000 bevestigde gevallen gemeld van Covid-19. Ruim 3.100 mensen zijn er aan de ziekte overleden. De juridische stap van Kemp is uniek. Andere Republikeinse gouverneurs van zuidelijke staten als Florida, South Carolina en Tennessee, hebben geen mondkapjesplicht ingesteld maar lagere overheden toegestaan om dat wel te doen op plaatselijk niveau. Republikeinse gouverneurs van Texas, Arkansas en Alabama hebben een mondkapjesplicht afgekondigd, evenals Democratische gouverneurs van North Carolina, Louisiana en Kentucky.

Lancering ruimtetelescoop James Webb weer uitgesteld wegens coronavirus De lancering van de grote nieuwe ruimtetelescoop James Webb wordt wegens het coronavirus opnieuw met zeven maanden uitgesteld, van maart tot oktober 2021. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA donderdag verklaard, meldt AFP. De telescoop, die oorspronkelijk in 2007 zou worden gelanceerd, moet de opvolger worden van de Hubble ruimtetelescoop, die dertig jaar na zijn lancering in 1990 het einde van zijn bestaan nadert. De bouw van de telescoop is bijna voltooid, maar wegens het coronavirus kunnen minder mensen er tegelijk aan werken. Wegens problemen bij de ontwikkeling is de lancering van de James Webb, die moet opstijgen vanaf de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana, al diverse malen uitgesteld. Ook is de prijs van het project van NASA, de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en het Canadese CSA meer dan verdubbeld, tot 9,66 miljard dollar (ongeveer 8,5 miljard euro). De telescoop krijgt de afmeting van een tennisbaan, wanneer de panelen in de ruimte zijn uitgevouwen. Zijn belangrijkste spiegel heeft een diameter van 6,5 meter, ongeveer drie maal zo groot als die van de Hubble. De James Webb moet na de lancering een baan om de zon maken, op 1,5 miljoen kilometer afstand van de aarde. Daarbij moet hij licht uit de ruimte opvangen dat Hubble is ontgaan. De hoofdspiegel van de ruimtetelescoop James Webb op het Johnson Space Center van NASA in Houston in mei 2017. Foto Chris Gunn / NASA / AFP