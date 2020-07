Bram Moszkowicz moet neef schadevergoeding betalen voor uitspraken op tv

Bram Moszkowicz moet zijn neefje Yehudi tienduizend euro schadevergoeding betalen omdat hij vijf jaar geleden op televisie zijn kwaliteiten als jurist in twijfel trok en hem „een niemendal” noemde. De uitspraken van Bram Moszkowicz waren onrechtmatig, oordeelde de rechtbank Midden-Nederland vrijdag. Yehudi Moszkowicz is in zijn „eer en goede naam” en daarmee „zijn bron van inkomsten” geraakt.

Bram Moszkowicz was in februari 2015 te gast in het televisieprogramma Studio Powned en sprak met presentator Rutger Castricum over de financiële problemen die ontstonden toen hij werd geschrapt van het tableau en niet meer mocht werken als advocaat. De twee hadden het ook over een conflict over geld met zijn broers David en Max Moszkowicz. Dat zijn „uitstekende juristen”, aldus Bram Moszkowicz, die mensen aanraadde „daar vooral naartoe te gaan”. „Dat geldt overigens niet voor m’n neefje Yehudi, want die is die achternaam niet waard. (…) Dat is eigenlijk een niemendal.” Dat hij anders dan Bram Moszkowicz zelf nog mag werken als advocaat, zou te maken hebben „met z’n achternaam en niet met z’n kunde”.

Bram Moszkowicz presenteerde zijn uitspraken in de televisie-uitzending niet als een mening maar als een feit, oordeelde de rechter vrijdag. Hoewel Studio Powned „waarschijnlijk niet [wordt] gezien als gezaghebbende bron voor bevindingen van kwaliteitsonderzoek in de zakelijke dienstverlening”, hebben de uitspraken van de „bekend voormalig strafpleiter uit een familie van bekende juristen” misschien toch een negatief beeld geschetst bij de kijkers van het programma over de juridische kwaliteiten van neef Yehudi.

Dat die niet goed in zijn werk is, kon Bram Moszkowicz niet hard maken. Dat hij zijn werk als advocaat alleen aan zijn achternaam te danken heeft al helemaal niet: hij heeft op z’n minst aan opleidings- en toelatingseisen moeten voldoen. De uitspraak dat hij „een niemendal” is, is in combinatie met de andere uitspraken volgens de rechter ook onrechtmatig. Daarmee heeft Moszkowicz alleen zijn uitspraken kracht willen bijzetten. Hij kan zich volgens de rechtbank alleen beroepen op zijn vrijheid van meningsuiting, maar „dat is in dit geval niet voldoende”. Rectificatie acht de rechtbank niet nodig, omdat het televisiepubliek de uitzending na vijf jaar alweer vergeten zal zijn.

Yehudi Moszkowicz is de zoon van Robert Moszkowicz, de derde broer van Bram. De broers liggen al jaren met elkaar overhoop. Yehudi Moszkowicz werkt (anders dan David, Bram en Robert van de oudere generatie) wel nog als strafrechtadvocaat.