Beleggers onderzoeken compensatie banken vanwege Wirecard-schandaal

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) doet onderzoek naar compensatie van onder meer ING en ABN Amro voor verliezen van beleggers als gevolg van het boekhoudschandaal bij het Duitse betaalbedrijf Wirecard. Dat bevestigt de vereniging vrijdag na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. De beleggers betwijfelen of de banken voldoende zorgvuldig zijn geweest bij de uitgifte van bedrijfsobligaties.

De problemen bij Wirecard ontstonden vorige maand toen mogelijke boekhoudfraude aan het licht kwam. Dit had ook gevolgen voor een obligatielening van 500 miljoen euro. Bij de uitgifte daarvan afgelopen september was ING onderdeel van het leidende bankenteam, ABN Amro hielp mee als ‘joint bookrunner’. De lening heeft inmiddels bijna 87 procent aan waarde verloren, zegt VEB-voorzitter Paul Koster tegen NRC.

Vorige week woensdag heeft de VEB een brief met acht vragen gestuurd naar ING, ABN Amro, Crédit Agricole en Deutsche Bank. Aan de hand hiervan hoopt de vereniging een beter beeld te krijgen of de banken voldoende zorgvuldig zijn geweest bij het raadplegen van Wirecards boekhouding. Vooralsnog heeft de VEB een „wat afhoudend antwoord” ontvangen, aldus Koster. Hij benadrukt dat een duidelijk antwoord op de vragen „heel belangrijk” is omdat de VEB afhankelijk hiervan in gesprek wil over een mogelijke schadevergoeding.

Kritische vragen

Beleggers willen weten of voldoende rekening is gehouden met „alle gebeurtenissen die al jaren” rondom Wirecard spelen. De Britse krant Financial Times schreef vijf jaar geleden al over fouten in de boekhouding. Banken moeten als ‘bookrunners’ van de obligatie-uitgifte tekenen voor de juistheid van het prospectus. Daarbij worden zij geacht kritische vragen te stellen aan de accountant en het management over risico’s die het bedrijf mogelijk loopt.

De problemen bij Wirecard begonnen nadat het enkele weken geleden publicatie van de jaarcijfers uitstelde, omdat er 1,9 miljard euro verdwenen bleek te zijn. Het geld zou op een derdenrekening op de Filippijnen staan, maar de Aziatische bank verklaarde dat Wirecard geen klant was. Een paar dagen later gaf het bedrijf toe dat het geld „waarschijnlijk helemaal niet heeft bestaan”.