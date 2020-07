24 en 15 jaar celstraf voor moord in Rotterdamse wijk Katendrecht

Stephen R. en Morguïenne H. zijn vrijdag veroordeeld tot 24 en 15 jaar celstraf voor de moord op Dairon Alberto in Rotterdam. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam vrijdag geoordeeld. Het Openbaar Ministerie had celstraffen van 25 en 20 jaar geëist.

Op 28 oktober 2018 reden de twee mannen op een gestolen scooter naar Alberto (32) in de Rotterdamse wijk Katendrecht die daar op straat stond met een groep vrienden. R. vuurde 28 schoten af op de groep met een automatisch vuurwapen. De meesten wisten weg te komen, maar Alberto niet. R. bleef op zijn slachtoffer schieten toen die al op de grond lag, waarna Alberto ter plekke overleed. H. bestuurde de scooter van en naar het plaats delict. Beide daders zijn herkend op camerabeelden.

De rechtbank oordeelt dat R. en H. verantwoordelijk zijn voor de „koelbloedige” moord op Alberto en de pogingen tot moord op omstanders. Zij zouden daarbij een „vooropgezet en doordacht plan” hebben gehad. Het was „een wonder” dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen.

Het leed voor de nabestaanden is volgens de rechtbank „ondraaglijk” omdat zij niet zeker weten waarom Alberto om het leven is gebracht, aldus de rechtbank. Mogelijk gaat het om een afrekening in het criminele circuit waarbij Alberto niet het beoogde doelwit was. R. en H. hebben hier niets over verklaard.

