Zeven doden door crash politievliegtuig Oost-Turkije

Zeven Turkse politieagenten zijn woensdagavond omgekomen bij een vliegtuigcrash in het oosten van Turkije. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Onder de zeven dodelijke slachtoffers waren twee piloten.

Het vliegtuig steeg rond 18.30 uur (lokale tijd) op vanaf het vliegveld Ferit Melen. Zo’n vier uur later maakten de piloten voor het laatst contact met de verkeerstoren. Ze zeiden toen in de regio van Baskale te zijn. De stad Baskale heeft ruim zestigduizend inwoners en ligt zo’n 25 kilometer van de Iraanse grens. Vijftien minuten later verdween het vliegtuig van de radar. Het is op 2.200 meter hoogte gecrasht op de berg Artos.

Sinds maandag werd het toestel gebruikt voor een missie boven de provincies Van en Hakkari. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Suleyman Soylu, zegt dat de agenten zich bezighielden met verkenning en surveillance. Wat de oorzaak is van de crash wordt nog onderzocht.