Twee keer zo veel cocaïne onderschept in havens in eerste helft 2020

De douane heeft in het eerste half jaar van 2020 bijna 26.000 kilo cocaïne onderschept in Nederlandse havens. De onderscheppingen waren verdeeld over 77 partijen en werden vooral ontdekt in de havens van Rotterdam en Vlissingen.

De cijfers uit de eerste zes maanden betekenen een verdubbeling ten opzichte van het eerste half jaar van 2019, toen er iets meer dan twaalfduizend kilo cocaïne werd ontdekt in zestig partijen. In totaal werd er in 2019 voor 38.000 kilo aan cocaïne onderschept, wat toen een stijging van 50 procent was ten opzichte van het jaar daarvoor.

De grootste vangst in Vlissingen dit jaar was een onderschepping van een partij met 4.515 kilo cocaïne, terwijl de grootste vangst in de haven van Rotterdam een lading van ruim tweeduizend kilo cocaïne was, verstopt in een container met bananen vanuit Ecuador.

Volgens de douane komt de stijging door de intensievere samenwerking met onder andere de nationale opsporingsdiensten en douanediensten in België en Zuid-Amerika. Of de stijging ook inhoudt dat er meer cocaïne wordt gesmokkeld kon de douane volgens persbureau ANP niet zeggen.

Op dinsdag ontdekte de douane nog 508 kilo cocaïne in een container met kratten appels uit Chili. De drugs, met een straatwaarde van ruim 38 miljoen euro, zijn gelijk vernietigd.