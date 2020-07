Trump vervangt campagneleider vier maanden voor verkiezingen

Met minder dan vier maanden te gaan tot aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft Donald Trump zijn campagneleider vervangen. Woensdagavond kwam de mededeling dat Brad Parscale, de man die Trumps succesvolle onlinecampagne van 2016 bestierde, wordt vervangen door Bill Stepien. Parscale blijft volgens de president wel aan als hoofd van de digitale strategie en als ,,senior adviseur”.

realDonaldTrump Donald J. Trump I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the… 16 juli 2020 @ 00:57 Volgen

De 42-jarige Stepien was al steeds verder naar voren geschoven in de campagne van Trump. Na de geflopte herstart van de grote verkiezingsbijeenkomsten van Trump in Tulsa, Oklahoma, verschenen de afgelopen maand al snel berichten over de rol van Parscale. De boomlange campagneleider had vooraf gezegd dat een miljoen mensen een kaartje de rally in Tulsa hadden aangevraagd. Uiteindelijk bleek de zaal halfvol en dat zou Trump Parscale hebben kwalijk genomen.

Berichten over de vervanging van Parscale werden tot dit weekend expliciet weersproken vanuit de Trump-campagne. Tegenover de LA Times zei de woordvoerder van het campagneteam vrijdag nog dat ,,toevoegingen aan het team Brad Parscales leiderspositie alleen maar hebben versterkt”. De krant zei dat Parscale terzijde werd geschoven ten gunste van Trums schoonzoon, Jared Kushner.

In Amerikaanse media wordt het ingrijpen in de organisatie in verband gebracht met de peilingen van de afgelopen weken die weinig goeds voorspellen voor Trump en zijn herverkiezingscampagne. In nationale peilingen ligt Democraat Joe Biden meer dan 14 procentpunt voor op Trump. In doorgaans Democratische staten die Trump in 2016 veroverde op zijn rivaal Hillary Clinton, zoals Michigan, Pennsylvania en Wisconsin, ligt Biden nu respectievelijk zo’n 9, 7 en 7,5 procentpunt voor op de Republikein.