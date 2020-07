Tot zestien maanden cel voor uitbuiting Filipijnse matrozen

Twee directeuren van een uitzendorganisatie hebben voor het uitbuiten van Filipijnse matrozen in hoger beroep tot zestien maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat meldt het gerechtshof in Den Haag donderdag. De straffen vallen flink lager uit dan de veertig maanden cel die het OM had geëist.

De zaak tegen het uitzendbureau uit Werkendam speelt al sinds 2012. De organisatie wierf Filipijnse matrozen voor Nederlandse binnenvaartschepen. De matrozen moesten tot twintig uur per dag werken en werden onderbetaald.

Mensensmokkel

Het gerechtshof acht bewezen dat er sprake was van mensensmokkel, het behulpzaam zijn bij het illegaal verblijven in Nederland, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. De verdachten zijn vrijgesproken van mensenhandel. Er waren wel vergunningen voor de matrozen, hoewel deze met valse contracten waren verkregen.

Een operationeel manager van het uitzendbureau kreeg een taakstraf van 62 uur. De organisatie kreeg een geldboete van 63.000 euro. Ook die straf is een stuk lager dan de 300.000 euro boete die was geëist.

Eerder werd door de rechtbank in Dordrecht in 2017 een celstraf opgelegd tot vijftien maanden en kreeg de operationeel manager een taakstraf van 180 uur.