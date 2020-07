Tieners krijgen 10 maanden jeugddetentie voor dodelijke beroving

Twee jongens van vijftien en zestien jaar zijn donderdag veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie voor het plegen van een beroving met dodelijke afloop, vorig jaar december in Hoofddorp. Het 64-jarige slachtoffer van de overval werd doodgestoken. De buit bedroeg 100 euro. De tieners kregen van de rechtbank in Haarlem ook een voorwaardelijke PIJ-maatregel opgelegd, ook wel bekend als jeugd-tbs.

Volgens de rechters staat vast dat de jongens de overval, op 16 december 2019 rond negen uur ‘s avonds, grondig hadden voorbereid. Ze hadden messen meegenomen, camouflerende kleding aangetrokken, hun gezichten bedekt en hun telefoons thuisgelaten. Vervolgens hadden ze zich verdekt opgesteld in een steegje met uitzicht op een pinautomaat, waar ze uiteindelijk het slachtoffer overvielen terwijl hij geld opnam. Er brak een worsteling uit, waarbij de man vier keer werd gestoken. Welke jongen de fatale messteek uitdeelde, is onduidelijk, maar de rechters achten de tieners even schuldig.

Dat de jongens met hun messen het gevecht zijn aangegaan toen de 64-jarige man zich verzette tegen de beroving, neemt de rechtbank hen zeer kwalijk. Daarom gaan de rechters mee met de strafeis van het Openbaar Ministerie. Ten tijde van het misdrijf waren de jongens allebei vijftien. Daarom konden ze maximaal twaalf maanden jeugddetentie krijgen. De rechtbank verplicht hen ook tot het ondergaan van „intensieve” begeleiding „om een herhaling van een dergelijk ernstig misdrijf te voorkomen”. Doen ze dat niet, dan krijgen de jongens de PIJ-maatregel opgelegd.

Van de rechtbank moeten de tieners ook een schadevergoeding betalen aan de vrouw van het slachtoffer die de steekpartij voor haar ogen zag gebeuren. Volgens persbureau ANP gaat het om 100.000 euro. Een zoon van de overleden man, die snel na het incident ter plekke was, krijgt 40.000 euro. Aan een andere zoon moeten de daders 17.500 euro betalen.