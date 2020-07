Taalbarrière

Ik stap de sportschool in voor een lesje bodypump. Voordat het begint, neemt de instructeur me even apart. Hij doet wat oefeningen voor. „Kijk, zo doe je de lunge, zo een squat. En dit is een row.” Ik doe zijn bewegingen na waarna ik concludeer: „Het is dus vooral ook zaak om dit jargon te leren!” Waarop hij vraagt: „Jargon, wat is dat?”

