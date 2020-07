‘Russische hackers breken in bij vaccinonderzoekers’

Russische hackers hebben in meerdere westerse landen digitaal ingebroken bij organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling van coronavaccins. De indringers willen zo de hand leggen op wetenschappelijke informatie en kennis. Dat meldt het Britse National Cyber Security Centre (NCSC), dat de hackers samen met zijn Canadese en Amerikaanse evenknieën op het spoor zegt te zijn gekomen.

Het beruchte Russische collectief Cozy Bear zit volgens het NCSC achter de hacks. Cozy Bear, dat in 2016 de Amerikaanse Democratische Partij hackte, heeft volgens het NCSC „vrijwel zeker” banden met de Russische geheime diensten. Ook de Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Cozy Bear, ook wel bekend als APT29, samenwerkt met het Kremlin.

Volgens het NCSC heeft Cozy Bear dit jaar bij meerdere organisaties in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada ingebroken. In het VK doen volgens The Guardian onder meer de universiteit van Oxford en het Imperial College in Londen onderzoek naar een Covid-19-vaccin. De aanvallen zouden ook nu nog voortduren. Of er gevoelige informatie is buitgemaakt, en zo ja wat voor, zegt het NCSC niet.

Citrix-lek

Cozy Bear maakte volgens het NCSC misbruik van verschillende beveiligingslekken om binnen te komen. Daaronder zou ook het lek in de thuiswerksoftware van Citrix zijn geweest. Verder wisten de Russische hackers via phishing wachtwoorden en gebruikersnamen te stelen. Ook zetten ze soms speciale computervirussen in.

De Britten en Amerikanen waarschuwden in mei al dat hackers met steun van bepaalde overheden zouden proberen binnen te dringen bij universiteiten en farmaceutische bedrijven die actief zijn in het corona-onderzoek. Destijds werd Rusland niet specifiek genoemd.

Dominic Raab, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft woedend gereageerd op de hacks. „Het is volledig onaanvaardbaar dat de Russische inlichtingendiensten hun pijlen richten op mensen wier werk het is de coronapandemie te bestrijden.” Raab noemt de Russen „egoïstisch” en verwijt hen „roekeloos gedrag”. Kremlinwoordvoerder Dimitri Peskov heeft volgens het persbureau RIA Novosti gezegd dat Rusland niets met de hacks te maken heeft.

De Britse regering zei donderdag ook vrijwel zeker te weten dat „Russische individuen” zich vorig jaar hebben bemoeid met de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De Russen zouden gelekte documenten hebben verspreid, die vervolgens door Labour-leider Jeremy Corbyn werden gebruikt in de verkiezingsstrijd tegen de Conservatieve Partij. Ook deze beschuldigingen zijn volgens de Russische regering op niets gebaseerd.