Nieuwe Surinaamse president Santokhi kondigt speciale aanklager voor corruptiezaken aan

De nieuwe president van Suriname, Chan Santokhi, heeft donderdag in zijn inauguratiespeech de benoeming aangekondigd van een speciale anti-corruptie-aanklager, die corruptiezaken van de afgelopen jaren moet aanpakken.

De installatie van Santokhi (61) vond plaats in een tent op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Tijdens de ceremonie die vanwege Covid19 minder groots van opzet was en waarbij iedereen mondkapjes droeg, hing scheidend president Desi Bouterse (74) de presidentiële sjerp om bij zijn opvolger. Vooraf aan dit moment werd Santokhi toegesproken en gezegend door verschillende religieuze leiders van hindoeïsme, islam en christendom, godsdiensten die ook allemaal in de regeringsploeg zijn vertegenwoordigd.

Met zijn nieuwe regering staat Santokhi voor de immense uitdaging om Suriname – met een lege staatskas en staatsschuld van meer dan 3 miljard euro uit een financieel moeras te trekken.

Solidariteitsheffing aangekondigd

In zijn speech stelde Santokhi dat er onder meer een solidariteitsheffing komt op inkomens van huidige en voormalige politici en beleidsmakers. „Ik acht het ontoelaatbaar dat mensen in Suriname honger lijden terwijl zij die het kunnen betalen aan de kant staan'', aldus de nieuwe president.

De eerste negen maanden wil de nieuwe regering middels een urgentieplan de eerste stappen zetten om uit de crisis te komen, onder meer door het herstructureren van schulden, het aantrekken van investeerders en het verstevigen van de buitenlandse relaties onder meer met de VS en Europese landen, waaronder Nederland. Die relatie was de afgelopen tien jaar onder de regering-Bouterse bekoeld. Premier Mark Rutte feliciteerde Santokhi afgelopen maandag na zijn verkiezing door het parlement. In Paramaribo werd deze week gemeld dat vrijdag al een eerste overleg plaatsvindt tussen de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, en zijn nieuwe Surinaamse collega, Albert Ramdin.

Santokhi wil ook de corruptie in zijn land hard aanpakken. De afgelopen jaren werden geteisterd door grote corruptieschandalen waarbij leden uit Bouterse's regering zich verrijkt zouden hebben. Ook verdween 200 miljoen Amerikaanse dollar bij de centrale bank. Voor dit soort zaken zal een speciale aanklager worden aangesteld. Santokhi kondigde al eerder aan dat hij het „gestolen geld” wil terughalen.

Eind vorig jaar werd Bouterse veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor zijn rol bij de Decembermoorden van 1982. Zijn verzet zaak tegen het vonnis diende in juni maar werd vanwege Covid uitgesteld. Naar verwachting wordt deze zaak eind augustus hervat.