‘Nederland vroeg België slachtoffers koelwagen niet te onderzoeken’

De Nederlandse justitie heeft haar Belgische tegenhanger in oktober gevraagd geen onderzoek te doen naar de smokkel van twee Vietnamese jongeren die van Limburg naar Anderlecht waren gebracht. Dat heeft de Belgische minister van Justitie Koen Geens woensdag verklaard. Dinh Dinh Thai Quyen (18) en Tran Noc Hieu (17) werden half oktober onder toeziend oog van de politie per taxi naar België gebracht. Later die maand kwamen ze samen met 37 landgenoten om het leven tijdens hun vervolgreis per koelwagen naar het Verenigd Koninkrijk.

De Vietnamezen verbleven sinds de lente van 2019 in een beschermde opvang in Limburg toen ze op vrijdag 11 oktober werden opgehaald met een Brusselse taxi. De Nederlandse politie achtervolgde het voertuig tot aan Anderlecht, waar Dinh en Tran werden overgebracht naar een woning. Hierop is de Belgische politie ingelicht.

Volgens minister Geens heeft de Belgische openbaar aanklager (ook wel parketmagistraat genoemd) vervolgens contact opgenomen met de Nederlandse officier van justitie die de zaak behandelde. Die laatste zou de magistraat „uitdrukkelijk” hebben gevraagd geen onderzoek te doen naar de komst van het Vietnamese duo. Waarom niet, is onduidelijk. Ook zou de Nederlandse officier van justitie hebben beloofd enkele dagen later contact op te nemen, wat volgens Geens niet is gebeurd. Het Nederlandse Openbaar Ministerie kon donderdag niet meteen reageren op vragen over de kwestie van NRC.

Kritiek van het parlement

De minister stelde verder dat de magistraat in Brussel er niet voor koos zelf een onderzoek te openen omdat de Nederlandse autoriteiten te weinig informatie zouden hebben gedeeld over de zaak. Bij het maken van dit besluit speelde volgens Geens mee dat het adres in Anderlecht noch de gebruikte taxi bekend waren bij de politie.

Geens deed zijn uitspraken woensdag in het parlement, waar hij zich moest verantwoorden voor de rol van België bij het overlijden van de 39 Vietnamese migranten in Essex. Parlementariër Ben Segers van de Socialistische Partij Anders was na de uitleg van Geens ontevreden. Hij stelde onder meer dat de Belgische justitie haar Nederlandse collega’s zelf had moeten bellen omdat zij had moeten weten dat er sprake was van mensensmokkel.

Op 23 oktober 2019 werd een koelwagen aangetroffen in het Britse Essex met daarin de lichamen van 39 Vietnamese migranten. De migranten waren op verschillende plekken in Frankrijk en België ingestapt en hoopten naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen reizen. Vanuit het Belgische Zeebrugge verliet de koelwagen per boot het Europese vasteland. Na enkele uren kwamen alle verstekelingen om het leven door gebrek aan zuurstof en door oververhitting. De Britse chauffeur van de wagen en een betrokken transporteur uit Noord-Ierland, zijn aangeklaagd voor doodslag en mensensmokkel.

