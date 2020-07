Loekasjenko trekt zich niets aan van kritiek op neerslaan protesten

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zegt zich niets aan te trekken van de kritiek op de politieoptredens tegen de prodemocratiebetogers in Minsk. Dat heeft Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) woensdagavond gemeld. Woensdag trokken ruim tweeduizend demonstranten naar het kantoor van de kiescommissie in Minsk, nadat twee belangrijke oppositiekandidaten werden uitsloten van deelname aan de presidentsverkiezingen op 9 augustus. Hun actie werd opgebroken door de politie.

De 65-jarige Loekasjenko is sinds 1994 president en wil in juli voor de zesde keer worden gekozen om het land te leiden. Hij zegt Wit-Rusland „met alle legale middelen” te verdedigen tegen demonstranten. „Revoluties gaan ons niet helpen.” De VS hebben gezegd zich „grote zorgen” te maken over de „massale protesten en detenties van vreedzame activisten en journalisten”. De EU heeft gezegd dat het „willekeurig uitsluiten” van kandidaten de „integriteit en het democratische karakter van de verkiezingen ondermijnt”.

Kilometer klachten

Ruim tweeduizend betogers vormden op woensdag een rij van een kilometer lang om klachten in te dienen bij de kiescommissie. De politie heeft de rij opgebroken en zeker zestien deelnemers gearresteerd, onder wie twee journalisten.

Zie hieronder een video van de rij voor het kantoor van de kiescommissie woensdagmiddag:

Viktor Babariko is de belangrijkste aspirant-presidentskandidaat. Die 56-jarige voormalig bankier is vastgezet vanwege fraude - een beschuldiging die volgens zijn aanhangers politiek is gemotiveerd. Daarnaast wil zakenman Valeri Tsepkalo zich verkiesbaar stellen. Toen dinsdag bekend werd dat de twee mannen uitgesloten waren van de verkiezingen, braken protesten uit. 130 mensen werden aangehouden.

Tussen mei en het begin van juni werden in Wit-Rusland meer dan zevenhonderd demonstranten, activisten, politici, journalisten en omstanders aangehouden. Meer dan 250 van hen werden beboet, stelt een Wit-Russische mensenrechtenorganisatie.

Naast Loekasjenko kregen vier andere presidentskandidaten groen licht voor deelname aan de verkiezingen. De afgelopen vier verkiezingen die Loekasjenko won, verliepen volgens internationale toezichthouders niet vrij en eerlijk.