Lancering corona-app gepland op 1 september

Het kabinet hoopt op 1 september de Nederlandse corona-app landelijk in te voeren, zo is donderdag bekendgemaakt. De app moet contactonderzoek na coronabesmettingen makkelijker maken.

Het kabinet heeft een tijdlijn uitgestippeld voor de introductie van de app. Komende weken wordt de app getoetst door toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Tegelijkertijd wordt de beveiliging van de app getest, om vast te stellen dat de software niet bijvoorbeeld te hacken is. „CoronaMelder is in ontwikkeling en wordt continu verbeterd op basis van onderzoek, feedback en verbeter-suggesties”, schrijft het ministerie.

Test in Twente en Rotterdam-Rijnmond

In augustus worden de ervaringen van een proeffase verwerkt en het werkproces met de GGD’en aangescherpt. Vanaf 17 augustus moeten ook de praktijktesten in GGD-regio’s Twente en Rotterdam Rijnmond van start gaan. Begin september kan de app dan gedownload en gebruikt worden in heel Nederland.

De app wordt niet verplicht en er worden geen persoons- of locatiegegevens in opgeslagen, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) in een persbericht. Ook mogen bijvoorbeeld restauranteigenaren of werkgevers het installeren van de app niet verplichten en ook niet vragen deze te zien. Dat zal wettelijk verboden worden.

Wel moedigt de minister mensen aan de app te installeren. „Hoe meer mensen straks de app downloaden, hoe beter. De dijk die die tweede golf kan tegenhouden, dat zijn wij samen.” De app gaat gebruikers waarschuwen die langer dan 15 minuten in de buurt zijn geweest van iemand die besmet bleek te zijn met het coronavirus en ook de app heeft geïnstalleerd.