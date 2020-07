Heineken lijdt 300 miljoen euro verlies door coronacrisis, aandeel zakt

Heineken heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 300 miljoen euro verlies geleden. Dat blijkt donderdag uit een voorlopige handelsupdate van de bierbrouwer. Ook heeft het miljardenbedrijf een afschrijving van 550 miljoen euro gedaan.

De terugval is het directe gevolg van de coronacrisis, die de wereldwijde bierverkoop flink heeft verminderd. Ook de gemiddelde prijs voor een biertje is afgenomen. Heineken zag zijn biervolumes in de eerste helft van dit jaar met 11,5 procent dalen en de omzet met 16,4 procent. Sinds het dieptepunt in april, toen in veel landen een lockdown van kracht was, is wel weer sprake van herstel.

Op het Damrak werd donderdag meteen gereageerd op het nieuws van Heineken: het aandeel zakte ruim 3 procent en was daarmee de grootste daler in de AEX. De definitieve cijfers over de eerste twee kwartalen worden op 3 augustus gepubliceerd.

Biervolumes en bonussen

Het sterkste namen de biervolumes af in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Dit is het gevolg van de maatregelen die in landen in deze regio’s werden getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. In Azië en Oceanië was de afname minder sterk, vooral in Vietnam was die gering.

Om de crisis het hoofd te bieden, heeft Heineken verschillende maatregelen getroffen. Zo zijn de budgetten voor digitalisering en marketing verkleind en zijn meer kostenbesparingen aangekondigd. Al eerder werd aangekondigd dat Heineken bespaart op de beloning van het topmanagement. Zodoende worden dit jaar geen bonussen uitgekeerd aan circa duizend managers en de top van het bedrijf neemt genoegen met 20 procent minder salaris. Tot het einde van het jaar gaat de brouwer niet reorganiseren.