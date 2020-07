Familiesores voor in de zomer

‘Alle gelukkige families lijken op elkaar, maar iedere ongelukkige familie is ongelukkig op haar eigen wijze.’ Alleen al die beginzin van Tolstojs Anna Karenina zegt veel over het genot dat je kunt beleven aan een familie-epos. Want wat is boeiender dan je eigen ellendige of gelukkige familie te spiegelen aan het leed dat je door een goede schrijver wordt voorgeschoteld.

Niet voor niets doet De Buddenbrooks van Thomas Mann, de oerfamilieroman uit de moderne wereldliteratuur, het weer zo goed in de boekhandel nu mensen in coronatijden meer op hun familie worden teruggeworpen. De dominante vader of moeder, de zoon of dochter die niet wil deugen, de vuiligheid die onderling kan bestaan, ze zijn van alle tijden en komen in de meest ideaal ogende families voor.

Als genre is het familie-epos nooit weggeweest. Vaak was succes ermee verzekerd. Niet voor niets kreeg Thomas Mann aan het einde van de 19de eeuw van zijn uitgever S. Fischer te horen dat in Scandinavië het familie-epos het zo goed deed en hij ook eens zo’n boek moest schrijven. Het resultaat, De Buddenbrooks, volgde in 1901.

Een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb is een familieroman: Stille sneeuwval. De geschiedenis van de zusters Makioka van Junichiro Tanizaki speelt zich af tussen 1936 en 1941 in een deftige Japanse familie die aan status verliest.

Stille Sneeuwval en twee tips, boeken die je voor altijd bijblijven.

Begin hiermee Stille sneeuwval. De geschiedenis van de zusters Makioka van Junichiro Tanizaki uit 1936. Het verhaal speelt zich af tussen 1936 en 1941 in een deftige Japanse familie die aan status verliest. De heer Cevdet en zonen van Orhan Pamuk uit 1982. Het handelt over een Turkse koopmansfamilie en geeft een mooi beeld van zowel de nadagen van het sultanaat als van de ontwikkeling van Istanbul tussen 1905 en 1970. En dan is er nog De Effingers (1951) van Gabriele Tergit (1894-1982) over de opkomst en ondergang van een Duits-Joodse familie tussen de beginjaren van het Keizerrijk en het einde van de nazi-tijd. Als je het uit hebt begrijp je hoe de Holocaust heeft kunnen plaatsvinden.

Stille sneeuwval. De geschiedenis van de zusters Makioka – Junichiro Tanizaki. Vert. Jacques Westerhoven. L.J. Veen Klassiek, 608 blz. 17,50 euro

De heer Cevdet en zonen – Orhan Pamuk. Vert. Veronica Divendal. De Bezige Bij, 688 blz. 25,99 euro

De Effingers – Gabriele Tergit. Vert. Meta Gemert. Van Maaskant Hanau, 672 blz. 24,99 euro

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 juli 2020