Ex-premier Noord-Macedonië Zaev claimt overwinning verkiezingen

De voormalige premier van Noord-Macedonië Zoran Zaev heeft donderdag de overwinning van de parlementsverkiezingen uitgeroepen, meldt persbureau AP. De 45-jarige Zaev trad afgelopen januari af omdat het hem niet lukte een doorbraak te bereiken in de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding. Hij wilde het volk naar eigen zeggen de kans bieden om te kiezen welke richting Noord-Macedonië na de verkiezingen op moest gaan.

Zaev is onder meer bekend als de man die het decennialange conflict met Griekenland over de landsnaam heeft opgelost. Zijn sociaaldemocratische partij SDSM heeft volgens de voorlopige uitslagen 36 procent van de stemmen behaald, 2 procentpunt meer dan de christendemocratische VMRO-DPMNE. De etnisch-Albanese partij Democratische Unie voor Integratie behaalde 11 procent van de stemmen.

Zaev heeft zijn aanhangers toegesproken in hoofdstad Skopje. Hij beloofde zijn landgenoten hervormingen door te voeren en de economie te stimuleren om zo in aanmerking te komen voor lidmaatschap van de Europese Unie. Het land heeft in 2004 al kenbaar gemaakt lid te willen worden van de unie, maar zij is terughoudend omdat Noord-Macedonië te weinig zou doen tegen corruptie en georganiseerde misdaad.

Uitstel door coronavirus

De verkiezingen zouden eerder dit jaar al plaatsvinden, maar werden maanden uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Door de pandemie, die met bijna vierhonderd doden relatief veel slachtoffers heeft gemaakt in het Balkanland, zag de stembusgang er ook anders uit dan normaal. Noord-Macedoniërs die in quarantaine zitten of kwetsbaar zijn voor het virus konden twee dagen van tevoren stemmen, de stembusbureaus waren langer geopend dan normaal en alle bezoekers moesten mondkapjes dragen.

Ook de voorlopige uitslagen werden later bekend dan gepland, vanwege een hack van de website van de kiescommissie. Een nog onbekende hacker zou een virus hebben geplaatst op de site zodat Noord-Macedoniërs de uitslagen niet konden bekijken. De politie onderzoekt momenteel wie er achter de hack zit en wat zijn of haar motivatie was.