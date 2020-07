Europees Hof verbiedt ontwijken van sociale premies via Cyprus

Het Europees Hof van Justitie heeft donderdag een streep gezet door de omstreden ‘Cyprusroute’, met behulp waarvan Nederlandse transportbedrijven goedkoop Nederlandse vrachtwagenchauffeurs inzetten.

Transportbedrijven lieten hun chauffeurs formeel in dienst treden van het ‘Cypriotische’ uitzendbureau AFMB, dat opgericht is door twee Nederlanders. Maar in de praktijk bleven de chauffeurs rijden voor het Nederlandse transportbedrijf waar ze eerder op de loonlijst stonden. Zo daalden de personeelskosten van die transportbedrijven met ruim een kwart, onder meer doordat de sociale premies in Cyprus veel lager zijn dan in Nederland.

AFMB maakte handig gebruik van Europese regels die bedoeld zijn om te voorkomen dat een werkgever in twee verschillende EU-landen sociale premies moet betalen. Als werknemers minder dan 25 procent van hun tijd in hun thuisland aan het werk zijn – zoals deze internationaal rijdende chauffeurs – moet hun baas premies afdragen in het land waar het bedrijf zelf gevestigd is, Cyprus dus.

Actie tegen Cyprusroute

Na aandringen van vakbond FNV kwam de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in actie tegen deze constructie. Deze uitvoeringsinstantie van sociale verzekeringen legde in 2013 alsnog een rekening neer bij AFMB. Dat moest alle sociale premies, met terugwerkende kracht tot 2011, alsnog betalen.

Daarop startte AFMB een juridische procedure die nu voorligt bij de hoogste Nederlandse rechter voor sociale zekerheidszaken: de Centrale Raad van Beroep. Die wilde in 2018 eerst uitleg van het Europees Hof over de gewenste richting.

In die uitleg van het hof, die donderdag verscheen, geeft de hoogste EU-rechter de SVB gelijk. AFMB is alleen op papier de werkgever; juridisch gezien is de praktijk belangrijker. En dan zijn de feiten dat de Nederlandse transportbedrijven de loonkosten betalen, de vrachtwagenchauffeurs aansturen en ook over hun eventuele ontslag beslissen. Daarom mag de SVB bij AFMB de Nederlandse sociale premies innen.

Formeel wordt de SVB pas in het gelijk gesteld als de Centrale Raad van Beroep uitspraak doet – die uitspraak wordt over een paar maanden verwacht. Maar Nederlandse rechters volgen altijd de richtinggevende uitleg van het Europees Hof.

