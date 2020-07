EU-hof: persoonsgegevens EU-burgers onvoldoende beschermd in VS

Persoonsgegevens die bedrijven vanuit Europa naar de Verenigde Staten worden gestuurd zijn onvoldoende beschermd. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag bepaald (pdf). Het Hof verklaarde de zogeheten Privacy Shield nietig. Deze overeenkomst, die in 2016 werd goedgekeurd door de Europese Comissie, regelt de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers die in de VS worden verwerkt maar doet dat onvoldoende.

Bij het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU moet „in grote lijnen” worden voldaan aan Europese regelgeving, aldus het Hof, en dat is niet het geval bij de Privacy Shield. Amerikaanse overheidsinstanties hebben namelijk toegang tot de data zonder dat die „tot het strikt noodzakelijke” is beperkt, zoals Europese regelgeving wel vereist. Daardoor komen grondrechten van EU-burgers wier gegevens worden overgedragen in het geding.

De uitspraak heeft volgens internationale persbureaus niet tot gevolg dat door bedrijven geen data meer kan worden doorgestuurd naar de VS. Wel moet de controle op de gegevensuitwisseling worden opgevoerd door toezichthouders. Daarnaast zal opnieuw moeten worden onderhandeld over afspraken waarmee wordt gegarandeerd dat Europeanen in de VS dezelfde privacybescherming genieten als in de EU. Duizenden bedrijven versturen op basis van de Privacy Shield gegevens naar de VS.

Safe Harbor

Bij de aankondiging van de Privacy Shield waren Europese privacyorganisaties al kritisch over de afspraken. De nieuwe overeenkomst was nodig omdat een ander verdrag dat privacy moest waarborgen, het Safe Harbor-verdrag, in 2015 eveneens nietig werd verklaard omdat deze te weinig bescherming bood tegen massasurveillance door Amerikaanse geheime diensten.

De zaak was aangespannen door de Oostenrijkse privacyactivist Maximilian Schrems, wiens eerdere klacht leidde tot de nietigverklaring van het Safe Harbor-verdrag. Hij diende bij de Ierse autoriteit voor privacybescherming een klacht in over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook in de VS. Die vroeg vervolgens de Ierse rechtbank om raad, die daarop weer het Europees Hof voor Justitie inschakelde.