Duits-Turkse journalist Yücel veroordeeld voor opruiing en propaganda

Een rechtbank in Istanbul heeft de Turks-Duitse journalist Deniz Yücel donderdag bij verstek veroordeeld tot twee jaar en negen maanden cel wegens opruiing en propaganda voor de Koerdische terreurgroep PKK. De arrestatie van Yücel, die schrijft voor de Duitse krant Die Welt, leidde in 2017 tot een diplomatieke crisis tussen Turkije en Duitsland. Na zijn vrijlating in 2018 keerde hij terug naar Berlijn.

De Turkse regering heeft Yücel ook beschuldigd van propaganda voor de Gülenbeweging, maar daarvan werd hij vrijgesproken. De rechtbank oordeelde wel dat er twee nieuwe strafrechtelijke onderzoeken moeten worden geopend tegen Yücel wegens belediging van president Erdogan en de Turkse Republiek in zijn artikelen en zijn verweer voor de rechtbank.

Yücel reageerde in Die Welt op het vonnis. „Dit is een politiek vonnis, net zoals de hele geschiedenis van mijn arrestatie politiek gemotiveerd was: mijn onwettige arrestatie, de premature schuldigverklaring door de regering, de poging om mij als gijzelaar te behandelen.”

Het Comité voor de Bescherming van Journalisten telde vorig jaar 47 gedetineerde journalisten in Turkije. Deze daling ten opzichte van eerdere jaren weerspiegelt volgens het comité echter geen verbetering van persvrijheid, maar het succes van de regering om onafhankelijke berichtgeving het zwijgen op te leggen door meer dan honderd nieuwsmedia te sluiten en terreurgerelateerde aanklachten in te dienen tegen veel medewerkers.