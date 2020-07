De series van week 29: Cursed, Barrie Barista en een nieuw seizoen van The Pier

Cursed

Zwaarden, magie en een stoere heldin. De coming of age-fantasyserie Cursed is een nieuwe bewerking van de beroemde koning Arthur-legende. Katherine Langford speelt Nimue, een jonge vrouw die na de dood van haar moeder een magisch zwaard in handen krijgt. Samen met de huurling Arthur gaat ze op zoek naar tovenaar Merlijn. Gebaseerd op een boek van schrijver Tom Wheeler en tekenaar Frank Miller (300, Sin City).

Netflix, tien afleveringen.

Barrie Barista en het einde der tijden

De nieuwe Videoland-serie van komiek Henry van Loon en New Kids-regisseur Flip van der Kuil ligt in het verlengde van hun sketchprogramma Random Shit. Verwacht absurditeit en harde grappen. Barista Barry (Van Loon) blijft tijdens de ondergang van de wereld gasten ontvangen in zijn hippe koffietent. Met gastrollen voor onder anderen Theo Maassen, Elise Schaap, Ilse Warringa, Yannick van de Velde en Gijs Naber. Videoland, acht afleveringen.

The Pier 2

Tweede en laatste seizoen van de broeierige serie uit de koker van de Spaanse maker Álex Pina (La Casa de Papel, White Lines). In het eerste seizoen ontdekt een vrouw na de zelfmoord van haar man dat hij een dubbelleven leidde. Zijn echtgenote Alejandra en zijn minnares Verónica krijgen daarna een vreemde band. NPO Start Plus, acht afleveringen (en vanaf zaterdag 18 juli wekelijks op NPO3, 20.30 uur).

Absentia 3

FBI-agent Emily Byrne stuit in het derde seizoen van deze thrillerserie op een grote samenzwering. Ook moet ze haar ex-man beschermen. Amazon Prime Video, tien afleveringen.