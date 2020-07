Chilenen mogen pensioen opnemen om economische klap op te vangen

Het Chileens parlement heeft ingestemd met een wet waarmee Chilenen tot tien procent van hun pensioen mogen opnemen om de economische schade door het coronavirus te verzachten. Voorafgaand aan de stemming had de regering van president Piñera gezegd dat door de wet de financiering van noodsteun in het land in gevaar zou kunnen komen. Dat de wet nu, ondanks de weerstand van de regering, toch is aangenomen zou volgens experts het einde van president Piñera kunnen inluiden.

Vanwege de enorme uitbraak van het coronavirus in Chili is de economie grotendeels stil komen te liggen. De regering kondigde noodsteun aan voor de meest kwetsbare families, terwijl de overgrote meerderheid in het land, die tot de middenklasse behoort, steun kreeg aangeboden in de vorm van leningen. Een dag voor de stemming in het parlement kondigde de regering van de geplaagde Piñera nog een bonus van 600 dollar aan voor de middenklasse, maar leden van de oppositie en zijn eigen coalitie wezen de pogingen af.

Het pensioenstelsel in het Zuid-Amerikaanse land was een van redenen dat honderdduizenden Chilenen in het najaar van 2019 de straat opgingen. Volgens het systeem dat dateert uit de tijd van dictator Pinochet, moeten Chilenen verplicht elke maand tien procent van hun inkomen afdragen aan privé beheerde pensioenfondsen. Het geld in die fondsen wordt geïnvesteerd in binnen- en buitenlandse bedrijven en projecten. Chilenen zien eventuele winsten uit die investeringen vaak niet terug, terwijl bij verliezen Chilenen hun pensioen kwijt kunnen raken. Een groot deel van de bevolking moet ver na de pensioengerechtigde leeftijd doorwerken, omdat ze niet rondkomen van hun pensioen.

