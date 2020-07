3,5 jaar cel voor betrokkenheid dood Orlando Boldewijn na date

De 29-jarige Roy B. is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim 3,5 jaar voor betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam. Volgens de rechtbank in Den Haag is B. schuldig aan mishandeling met de dood tot gevolg omdat hij Boldewijn niet hielp toen die in het water lag.

Boldewijn had in februari 2018 een afspraakje met B., die hij had ontmoet via de datingapp Grindr. Volgens B. heeft hij Boldewijn na hun afspraak op zijn woonboot naar de Haagse wijk Ypenburg gebracht, vanwaar de jongen de tram naar huis zou nemen. Om onbekende redenen kwam Boldewijn in het water naast B.’s woonboot terecht, waar zijn lichaam een week later werd gevonden.

B. heeft erkend dat hij Boldewijn in het water heeft zien liggen. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat hij toen niet naar noodnummer 112 heeft gebeld of Boldewijn op een andere manier te hulp schoot. Dat had zijn leven kunnen redden, aldus de rechter. B. was er volgens de rechter bovendien bewust van dat Boldewijn in levensgevaar was, aangezien hij later verklaarde dat hij zelf niet het water inging omdat de kou hem dan fataal kon worden.

Het Openbaar Ministerie had twintig maanden celstraf geëist tegen B. voor dood door schuld. De opgelegde straf is hoger omdat de rechtbank B. schuldig heeft bevonden aan mishandeling met de dood tot gevolg - waar een hogere maximale gevangenisstraf op staat.

