‘Wereldbevolking gaat vanaf 2064 krimpen’

Aan het einde van deze eeuw zijn er ongeveer negen miljard mensen op aarde, nadat in 2064 een piek is bereikt in de totale wereldbevolking van 9,7 miljard. Dat voorspellen wetenschappers van de universiteit van Washington in een onderzoek dat woensdag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. De afname is voornamelijk het gevolg van betere toegang tot onderwijs voor vrouwen, wat over het algemeen leidt tot meer gebruik van anticonceptie.

Hoewel de bevolkingsafname leidt tot een lagere CO 2 -uitstoot en minder milieubelasting, zal de krimp volgens de onderzoekers vanwege de vergrijzing van de bevolking serieuze economische gevolgen hebben. Het aantal mensen dat werkt neemt af en ouderen doen gemiddeld minder grote aankopen van consumptiegoederen. Nieuwe technologieën in de robotica zouden deze problemen kunnen ondervangen, stellen de onderzoekers, maar zij waarschuwen dat ook technologische ontwikkeling minder snel gaat bij vergrijzing.

Om de vergrijzing af te remmen, zijn er volgens de wetenschappers maar een paar mogelijkheden: vrouwen betere mogelijkheden bieden tot het combineren van carrière en kind, toegang tot anticonceptie moeilijker maken, migratie bevorderen of de pensioenleeftijd verhogen.

Nederland in 2100

Voor Nederland verwachten de onderzoekers in het jaar 2100 een bevolking van 13,5 miljoen mensen. Opvallend is verder dat de onderzoekers verwachten dat het inwonertal van 23 landen - waaronder Spanje, Italië en Japan - met meer dan de helft afneemt. Ook in China, het land met de meeste inwoners, zal de daling van het inwonertal sterk zijn, waardoor er in 2100 nog 732 miljoen mensen wonen. Nu zijn dat er bijna 1,4 miljard. Nigeria zal volgens de onderzoekers met 791 miljoen mensen het op één na volste land ter wereld zijn in 2100, na India. Daardoor wordt het land ook een wereldmacht om rekening mee te houden.

In een onderzoek van de VN vorig jaar werd uitgegaan van 11 miljard mensen in 2100. Een wereldbevolking van 9,7 miljard zou volgens dat onderzoek al in 2050 bereikt worden. Ook bij dat onderzoek werd al gewaarschuwd voor de gevolgen van vergrijzing, vanwege onder andere de druk op zorg- en pensioensystemen.