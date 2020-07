Voor werk moet techtalent nu niet in Silicon Valley maar in Eindhoven zijn

„Voor de allerbeste mensen”, zegt Paul van Nunen, „is de wereld je concurrent.” In dat geval heeft Eindhoven de laatste weken een belangrijke voorsprong weten te behalen. Van Nunen is directeur van Brainport, een samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio Eindhoven.

Doel van de samenwerking is de „innovatieve maakindustrie” van de regio te ondersteunen. Belangrijk onderdeel daar weer van is het aantrekken van internationaal talent voor de techbedrijven die in en rondom Eindhoven gevestigd zijn. Denk aan grote namen als Philips en ASML, maar ook bij het grotere publiek minder bekende bedrijven als EFFECT Photonics. Zij vissen normaal gesproken in dezelfde poel naar werknemers als de grote techbedrijven uit Silicon Valley.

Normaal gesproken dan. Want eind juni kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat de Verenigde Staten in ieder geval tot eind dit jaar dicht gaan voor internationale kenniswerkers. Dat betekent dat Amazon, Google en Apple de komende tijd geen (of in elk geval nauwelijks) werknemers uit het buitenland kunnen aannemen.

Brainport besloot daarop in te haken met een nieuwe campagne, die vorige week werd gelanceerd. Daarin presenteert het werken in Eindhoven als alternatief voor werken in Silicon Valley, met de slogan: Come to where the magic happens. In een begeleidend filmpje komen meer van zulke slogans en oneliners voorbij. Pioneering spirit. Launch your career in Europe’s most innovative region.

De campagne richt zich op buitenlandse studenten aan Amerikaanse universiteiten die nu afstuderen en op zoek zijn naar een baan in de techsector. Van Nunen: „Het is een stuk ingewikkelder geworden voor technische mensen om in de VS aan de slag te komen of te blijven.”

Een harde klap voor veel studenten, zag Marietje Schaake, docent aan Stanford en columnist voor NRC. „Afgestudeerden konden vaak kiezen tussen verschillende droombanen in de VS.” Nu die Amerikaanse droom in duigen valt, moeten Europese bedrijven hun kans grijpen, constateert ze in een recente column. Want de studenten op Stanford behoren volgens Schaake tot „de wereldtop”, voor wie „de rode loper” zou moeten worden uitgerold. Van Nunen: „Door die oproep werden we geïnspireerd.”

Momenteel staan in de regio ruim 1.000 vacatures voor Engelstaligen open, zegt Van Nunen. Aan de technische universiteiten in Nederland studeren nog niet voldoende mensen af om al die functies te vullen, zegt hij. „Dus we zijn altijd op zoek naar talenten uit het buitenland.”

Al jaren kampt de Nederlandse techsector met grote arbeidstekorten; de vraag naar onder meer softwareontwikkelaars en programmeurs is groot. Uitkeringsinstantie UWV, die de krapte op de arbeidsmarkt meet, zag door de coronacrisis een lichte knik in de vraag naar ict-personeel. Het UWV zegt inmiddels „signalen op te vangen” dat het aantal vacatures weer aantrekt – een officiële meting volgt pas dit najaar.

Veel werklozen in de VS

President Trump wil met zijn besluit om bepaalde werkvergunningen niet meer te verstrekken de Amerikaanse arbeidsmarkt beschermen. In een tijd dat veel mensen werkloos zijn, moet je geen vacatures vullen met mensen van buiten, is zijn redenering.

De werkloosheid in de Verenigde Staten is door de coronacrisis hoog. In de laatste week van juni vroegen bijna 1,5 miljoen mensen in de Verenigde Staten een werkloosheidsuitkering aan. In juni ontvingen gemiddeld ruim 19 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering. Op het hoogtepunt van de coronacrisis in mei waren dat er zelfs meer dan 25 miljoen.

Onder de visa die in elk geval tot eind dit jaar niet meer verleend worden, zit onder meer het visum waarop au-pairs, stagiairs en docenten doorgaans het land in kunnen. Ook het zogenoemde H-1B-visum kan voorlopig niet aangevraagd worden: het visum waarmee grote techbedrijven kenniswerkers naar de VS halen. Amazon, Google en Apple zijn grootverbruikers, zij vroegen vorig jaar de meeste H-1B-visa aan.

In een reactie aan de Amerikaanse techwebsite Geekwire liet Amazon weten zeer teleurgesteld te zijn in de „kortzichtige beslissing” van de president. Het bedrijf vindt dat het aannemen van internationaal talent de Amerikaanse economie juist „versterkt”. Ook de topmannen van Google en Apple lieten weten zeer ongelukkig te zijn met het besluit.

Boem-klats alles anders

Marije van der Togt is vanuit Philips betrokken bij de campagne van Brainport. Bij Philips is zij verantwoordelijk voor de Europese arbeidsmarktcommunicatie. Vanuit de net-afgestudeerden bezien, zegt Van der Togt, heeft het besluit van Trump „een enorme impact.” „Het is nogal wat. Dan heb je besloten om in de VS te gaan werken en studeren en is ineens boem-klats alles anders.”

Van der Togt: „Bij een keuze voor de komende vijf jaar van je leven, of misschien langer, komt veel meer kijken dan alleen het bedrijf waar je komt te werken. De regio is ook belangrijk. Het is interessant dat we met deze campagne een ander perspectief kunnen bieden.”

Philips heeft veel vacatures openstaan voor software developers en -architects en data-scientists, zowel in de onderzoekstak als de zakelijke kant van het bedrijf. Dat zal de komende jaren ook zo blijven, zegt Van der Togt. „Het aantal banen neemt alleen maar toe.”

In Nederland studeren te weinig mensen af om al die technische functies te vullen

Dat herkent Theo Reijnen, senior recruiter bij EFFECT Photonics. Het bedrijf maakt fotonische chips en heeft nu rond de 140 werknemers, maar is zijn „productie aan het vergroten ”. Dat betekent dat er veel nieuwe mensen nodig zijn. „Wij maken een heel specifiek product en werknemers die daar ervaring mee hebben zijn schaars.” Naar geschikte werknemers zoekt hij dus vaak over de grens, zegt Reijnen. „We moeten vaak aardig wat mensen benaderen voordat voldoende mensen reageren.”

Het bedrijf staat sinds vorig jaar op de website van Brainport. „We wilden laten zien wie we zijn en onszelf zichtbaar maken bij internationaal talent. We zijn klein en vallen minder snel op dan grote bedrijven. Waarom zouden we onszelf niet kenbaar maken? In de VS zit best veel talent.”

