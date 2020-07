‘Twitter is belangrijkste eindredacteur bij New York Times’, klaagt vertrekkend opinieredacteur

Opinie-redacteur Bari Weiss heeft ontslag genomen bij The New York Times uit onvrede over de koers van de krant. Ook zou ze naar eigen zeggen jarenlang zijn „gepest” door collega’s en te weinig ruimte krijgen om conservatieve standpunten uit te dragen. Dat schreef ze dinsdag in een open brief aan de uitgever van de krant. The New York Times bevestigt in berichtgeving haar vertrek. De krant wil niet inhoudelijk reageren op de aantijgingen van Weiss, wel laat een woordvoerder in een openbaar statement weten „altijd ruimte te willen bieden aan stemmen, ervaringen en standpunten over het hele politieke spectrum”.

Nieuwe geluiden

Weiss (36) werd drie jaar geleden door de krant aangesteld om nieuwe geluiden een plek te geven binnen de opiniepagina’s van The New York Times, zo schrijft ze in haar brief. De krant had de verkiezingswinst van Donald Trump in 2016 niet zien aankomen, Weiss moest ruimte gaan bieden aan conservatieve en andere stemmen die zich tot die tijd niet thuis voelden bij The New York Times.

In haar ontslagbrief schrijft Weiss dat de krant geen lessen heeft geleerd van de verkiezingen. Weiss stelt dat „Twitter de belangrijkste eindredacteur” van de krant is geworden, omdat „de ophef op het sociale medium steeds vaker de koers van de krant zou bepalen”. „Verhalen worden gekozen en verteld om een zo klein mogelijk publiek tevreden te stellen, in plaats van een nieuwsgierig publiek de wereld te laten zien en vervolgens hun eigen conclusies te laten trekken.”

Ook schrijft Weiss dat ze jarenlang zou zijn gepest door collega’s die het niet eens waren met haar standpunten. Ze zou een „nazi” en een „racist” zijn genoemd.

Controverse

De periode van Weiss bij de krant is omgeven door controverse. Na haar overstap van The Wall Street Journal in 2017 kwam ze meermaals in opspraak: zo verdedigde ze culturele toe-eigening, waarschuwde ze voor het doorslaan van #MeToo, en tekende ze onlangs nog een controversiële open brief waarin honderden auteurs zich uitspreken tegen de cancel culture.

De controverse binnen The New York Times volgt kort op het opstappen van James Bennett, chef van de opinieredactie. Hij trad begin juni af nadat er in de krant een opiniestuk werd geplaatst waarin een Republikeinse senator de regering opriep om het leger in te zetten tegen demonstraties tegen politiegeweld. Dat stuk veroorzaakte grote onrust op de redactie. Weiss verdedigde het stuk destijds op Twitter, en sprak van een „burgeroorlog tussen jonge, woke redacteuren en oudere liberalen binnen de krant”.