Optimisme ondanks grote verliezen bij TomTom

Een verlies van 62 miljoen euro en 41 procent minder omzet in het tweede kwartaal. De rode kwartaalcijfers die TomTom woensdag naar buiten bracht, onderstreepten nog eens de gevolgen van de coronacrisis. Desondanks was de Amsterdamse navigatiedienstverlener de grootste stijger op de beurs. Het dieptepunt lijkt volgens TomTom achter de rug en dat zorgde ook voor optimisme bij beleggers.

De kwartaalcijfers laten volgens TomTom al tekenen van herstel zien. Het miljoenenverlies ten spijt, deed het bedrijf het beter dan analisten vooraf verwachtten. In financieel opzicht moet het tweede kwartaal eigenlijk in tweeën worden gedeeld, schrijft financieel directeur Taco Titulaer in een toelichting. Na het dieptepunt in april, zette begin mei alweer voorzichtig het herstel in.

Toch liegen de cijfers er niet om: ook TomTom wordt hard geraakt door de coronacrisis: de totale omzet in het tweede kwartaal bedroeg maar 124 miljoen euro. De consumententak van het bedrijf heeft al veel langer te lijden en zette het voorbije kwartaal een eindsprint naar beneden in. De losse navigatiekastjes, die veelal vervangen zijn door smartphones, leverden afgelopen kwartaal nog maar 30 miljoen euro op – 68 procent minder dan een jaar eerder. Winkels sloten wereldwijd de deuren, winkeliers legden minder hoge voorraden aan en veel mensen lieten simpelweg hun auto staan. Met thuiswerken als norm werd ook een navigatiesysteem overbodig.

Door de gekrompen verkoop aan consumenten moet TomTom het normaal gesproken al vooral hebben van de zakelijke markt, die vorig jaar goed was voor ruim 60 procent van de jaaromzet (701 miljoen euro). Op dit gebied is TomTom afhankelijk van autofabrikanten die ingebouwde navigatiesystemen voorzien van software, kaarten en file-informatie. Deze omzet daalde met 47 procent tot 48 miljoen euro. De auto-industrie is een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis.

De verkoop van auto’s stortte halverwege maart wereldwijd in; vrijwel alle fabrieken moesten hun productie als gevolg van de coronamaatregelen noodgedwongen stilleggen. Volgens de laatst bekende cijfers uit juni van brancheorganisatie ACEA zijn er zeker 2,5 miljoen minder voertuigen in Europa geproduceerd. De fabrieken draaien wel weer, maar niet op hun gebruikelijke capaciteit.

Ook goed nieuws

Toch bevatten de sombere cijfers ook positief nieuws. De helft van de ruim 80 miljoen euro omzet die TomTom genereerde met de automotive- en consumentenverkopen, kwam in juni binnen. En vanaf nu wordt het alleen maar beter, denkt TomTom.

Het komende half jaar verwacht het bedrijf zelfs een positieve kasstroom, mede ingegeven door kostenbesparingen en seizoensgebonden verkopen. Daarnaast wijzen analisten onder meer op succesvolle deals die TomTom ondanks de coronacrisis heeft gesloten.

Een kleinere divisie van TomTom, die locatietechnologie levert aan onder meer techbedrijven buiten de auto-industrie, lijkt bovendien niet te worden getroffen door de Covid-19. De omzet nam zelfs toe. De divisie was goed voor ruim een derde van de kwartaalomzet, waar dat nog geen kwart was in heel 2019.

Er moet desondanks veel gebeuren, wil TomTom de komende maanden de malaise goedmaken. Het totale verlies in het eerste half jaar bedraagt wél bijna 125 miljoen euro. TomTom zelf waagt zich nog altijd niet aan een voorspelling voor het hele jaar. Begin april trok het alle eerdere verwachtingen in.

