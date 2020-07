18 maanden cel geëist voor dodelijke aanrijding Pinkpop

De man die in de zomer van 2018 bij het festivalterrein van Pinkpop vier festivalgangers aanreed en vervolgens doorreed, gaat als het aan het Openbaar Ministerie ligt anderhalf jaar de cel in. Daarnaast eist het OM dat de 38-jarige Danny S. vijf jaar lang niet mag autorijden.

De Heerlenaar reed in de nacht van 17 op 18 juni vier festivalgangers aan met een busje. Het groepje zat op de Mensheggerweg voor een camping in het Limburgse Landgraaf, vlak bij het festivalterrein van Pinkpop. Dat festival was zojuist na drie dagen afgesloten.

Bij de aanrijding, die rond 04.00 uur plaatsvond, kwam een 35-jarige man om het leven, de andere drie slachtoffers raakten zwaargewond. S. reed door en was urenlang onvindbaar. Later op de dag belde hij zelf de politie vanuit Amsterdam, waar hij heen was gegaan om te werken.

De verdachte zegt dat hij de festivalgangers te laat had zien zitten, omdat ze in het donker op de weg zaten. Het OM neemt hem dit desalniettemin kwalijk en verwijt de man onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. Ook wordt hem ten laste gelegd dat hij de slachtoffers in hulpeloze toestand achterliet. De rechter doet over twee weken uitspraak.