Nachtclubs willen van het slot: er moet nú wat gebeuren

‘Te gek voor woorden’, vindt Jeroen van Broekhoven, mede-initiatiefnemer van actiegroep Nachtbelang het. „We zetten jongeren weer op een vliegtuig naar Chersonissos, daar mogen ze zonder regels helemaal losgaan in stampvolle discotheken, om daarna weer in het vliegtuig naar Nederland te stappen.” Maar ondertussen zit de nachtclub van Van Broekhoven, Fox Nightlive in Stadskanaal, stijf op slot, net als alle andere dansgelegenheden in Nederland. Als het aan het kabinet ligt, blijft dat tot minimaal 1 september het geval. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en clubeigenaren bestaat tegen die tijd het merendeel van de nachtclubs niet meer, en moet er nú wat gebeuren.

Met oorverdovende dancemuziek reed twee weken geleden al een enorme vrachtwagen het Binnenhof op. Clubeigenaren die zich hebben verenigd in Nachtbelang wilden zo aandacht vragen voor de uitzichtloze situatie van nachtclubondernemers. Omdat het kabinet geen perspectief biedt, maakten Nachtbelang en de KHN een veiligheidsprotocol waarmee de nachtclubs per 1 augustus weer open kunnen. Nu is het wachten op een uitnodiging uit Den Haag om hierover in gesprek te gaan.

Jullie voelen je als nachtclubondernemers niet gehoord. Waar komt dat gevoel vandaan?

„Wij worden vanaf het begin van de crisis steeds met één zinnetje aangehaald in de persconferenties: nachtclubs blijven dicht. Punt. Nul perspectief. Wij vallen niet onder de cultuursector, zoals poppodia wel doen, dus we ontvangen geen subsidie. Maar we zijn ook geen echte horeca, want wij kunnen bezoekers niet stil op hun stoel laten zitten, zo werkt dat niet in een nachtclub. We vallen nu dus tussen wal en schip.”

„Als wij met zo’n enorme vrachtwagen het Binnenhof op komen, mogen we daar een kwartiertje herrie maken, maar niemand gaat inhoudelijk met ons in gesprek. Ik vind dat Rutte wel eens tijd voor ons mag maken. Wij waren de állereersten die dicht moesten door corona, nog voor de rest van de horeca, en nu zitten we als een van de laatste nog thuis, zonder perspectief. We mogen weer zweten in de sportschool, op vakantie met het vliegtuig, we mogen zelfs weer naar de prostituees, maar bij ons gebeurt er helemaal niks.”

Hoe ziet Nachtbelang dat voor zich, ‘coronaproof’ naar de discotheek?

„Alleen naar binnen met een vooraf gekocht ticket, bij de ingang een thermometer tegen je hoofd, rechtsomkeert bij koortsklachten, en als het écht moet, dan is ook een mondkapje op de dansvloer nog een optie. Maar daar ben ik geen voorstander van.

„Ik stel voor om te beginnen met het toelaten van mensen in de leeftijd 18 tot 35, dat staat ook in ons protocol. Volgens onderzoek is voor mensen in deze leeftijdscategorie de kans nihil om ernstig ziek te worden van corona. Die mensen moeten wat ons betreft weer met minimale restricties binnen kunnen komen. Als ze daarna buiten gewoon die anderhalve meter aanhouden, kan er weinig gebeuren.”

En hoe zit het met fysiek contact, knuffelen, zoenen, zeker met wat drankjes op?

Een lange stilte. „Dat gaat gebeuren, en dat kun je niet handhaven, maar dat gebeurt nu ook op illegale feestjes. Wij houden lijsten bij met wie er binnen zijn, op die ondergrondse feestjes hebben ze het toezicht niet. En bovendien: hoe lang gaan we jongeren hun leven nog afnemen?

„In Den Haag lijken ze niet in te zien dat wij hierin ook een belangrijke maatschappelijke taak hebben. Er is nu een explosie gaande van illegale, ondergrondse feestjes voor jongeren. Daar wordt echt niks gedaan aan coronaveiligheid, hoor. In clubs loopt personeel rond om alles in de gaten te houden.”

Wat moet er volgens jullie gebeuren om nachtclubs financieel in leven te houden?

„Wij hoeven onze bankrekening niet te spekken, het enige wat we willen, is de rekeningen kunnen betalen. Het liefst gaan we weer open en verdienen we ons eigen geld, ook omdat we de jongeren weer willen zien genieten. Maar als het kabinet besluit dat we nog maanden dicht moeten blijven, dan hoop ik dat er met ons meegedacht wordt.

„Een beetje nachtclub heeft gigantische vaste lasten, en ik heb alleen al voor 60.000 euro per maand aan loonkosten, waarvan maar 65 procent vergoed wordt. De huurbazen worden nu ook ongeduldig. De steunpakketten lopen van 0 tot máximaal 50.000 euro, maar ik overdrijf niet als ik zeg dat er ondernemers zijn die meer dan een ton aan schade maken. Laat het kabinet ons geld lenen, en als we het niet allemaal nodig blijken te hebben, dan betalen we het in vijf jaar terug. Dát soort fatsoensnormen, dat zou ons kabinet sieren.”