Tijdens een potje Rummikub kijkt mijn moeder op haar telefoon, terwijl mijn broer het hele spel door elkaar husselt om een paar stenen weg te kunnen leggen. Ze laat ons weten: „In het weekend van 22 augustus zijn we uitgenodigd om te komen borrelen bij dingetje en dingetje.” Mijn vader weet op een of andere manier over wie ze het heeft. „Leuk!” zegt hij.

Ik vraag: „Wie zijn dat?”

Mijn moeder, nog steeds naar haar telefoon starend: „Ja.”

Na een paar seconden herhaal ik: „Wie zijn dat?”

„De mensen die in het oude huis van Meneertje Meneertje wonen.”

15 juli 2020

