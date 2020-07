Honderden kilo’s goud gevonden bij inval Venlo

Bij een recyclingbedrijf in Venlo zijn dit weekend voor meer dan 10 miljoen euro aan goederen en tegoeden in beslag genomen. Bij een inval door politie, justitie, de FIOD en Defensie werden onder meer honderden kilo’s goud aangetroffen. Twee „functionarissen” van het bedrijf zijn aangehouden. Het Openbaar Ministerie wil woensdag niet zeggen of zij eigenaar of medewerker zijn. Het vermoeden is dat het bedrijf is gebruikt voor witwassen en dat er milieudelicten zijn gepleegd.

Behalve het goud zijn drie dure sportauto’s (een Maserati, Ferrari en een Porsche) gevonden. Ook lag er voor meer dan 450.000 euro aan contant geld, zeventien horloges, vuurwapens en munitie. Daarna is beslag gelegd op drie panden. Dat kon overigens pas nadat de brandweer metingen had verricht om de veiligheid van opsporingsambtenaren te garanderen. Een container op het bedrijf bleek vol te zitten met verouderde munitie en mortieren. De EOD is de komende dagen ter plaatse om die te ontmantelen.

De inval is volgens een woordvoerder van het OM gedaan in een onderzoek dat recent is opgestart nadat er „meerdere signalen” waren binnengekomen over het bedrijf. Het bedrijf nam tegen betaling metaalafval aan, maar recyclede niet alles dat binnenkwam. Het vuil stapelde zich daardoor letterlijk op, tot een hoogte van ruim tien meter. Daardoor kon de wind er vat op krijgen en kon het schroot zich verspreiden naar nabije percelen en door de omgeving.