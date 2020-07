Haagse vastgoedmannen verdacht van omkoping De Mos

Twee directeuren van vastgoedbedrijf NU Projectontwikkeling in Den Haag worden verdacht van het omkopen van ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Het gaat om Edwin Jansen en Michel Zaadhof. De eerste was eerder de manager van zangeres Anouk, de tweede tot vorig jaar bestuurslid van de Haagse politieke partij Groep de Mos.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Het Openbaar Ministerie denkt dat het duo samen met een derde vastgoedondernemer en de ex-wethouders een criminele organisatie vormden. De verdachten – die geen bezwaar hebben dat hun naam wordt genoemd – zijn vorige week vrijdag op de hoogte gebracht van de aanklachten tegen hen.

Parkeergarage

NU Projectontwikkeling is een opkomende speler in de Haagse vastgoedmarkt. Met de Haagse corporatie Staedion wordt onder meer gebouwd aan 300 sociale huurwoningen in de wijk Binckhorst.

NU Projectontwikkeling verkocht vorig jaar een parkeergarage aan de gemeente Den Haag. Volgens bronnen rond het onderzoek luidt de verdenking dat toenmalig wethouder Richard de Mos vertrouwelijke informatie over de garage gedeeld heeft met de projectontwikkelaar. De Mos zegt in een reactie „niets van doen” te hebben gehad met de koop van de garage.

In het corruptieonderzoek door de Rijksrecherche maakte het OM aan de ondernemers vorige week bekend dat ze verdacht worden van betrokkenheid „bij de schending van ambtsgeheimen door de wethouders”. Ook worden ze verdacht van „geldstortingen, betalingen voor het maken van een website, promotiefilmpjes en een verkiezingscampagne” aan Groep de Mos.

Facebookcampagne

In een schriftelijke reactie meldt NU Projectontwikkeling „donaties” van 7.500 euro aan Groep de Mos. Daarvan was „ongeveer 5.000 euro voor de productie van filmpjes voor de Facebookcampagne van de partij” en nog eens 2.500 euro „voor het maken van de website van Groep de Mos”. Ook een aan NU Projectontwikkeling gelieerd vastgoedbedrijf, UrbanMade, betaalde 2.500 euro voor de website.

Richard de Mos zegt desgevraagd dat NU Projectontwikkeling in totaal 11.107,80 euro betaalde. Het bedrijf heeft volgens hem „een website gemaakt” voor 6.050 euro en „wat promotiefilmpjes” voor 5.057,80 euro. De Mos: „Onze partij stond buiten het betalingsverkeer daarvan.”

Deze krant schreef eerder dat het corruptieonderzoek zich ook richt op het bevoordelen van partijgenoten bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Het gaat om het complex De Schilde, een voormalige Philipsfabriek. Voor dat pand was een zakenduo in de markt: Atilla Akyol en Michel Zaadhof.

Atilla Akyol is een horecaman en partijlid van Groep de Mos. Hij is volgens het OM lid van een tweede criminele organisatie, waartoe ook zijn broer Erding Akyol en de ex-wethouders De Mos en Rachid Guernaoui zouden behoren. Voor de broers Akyol, die een zalencentrum uitbaten, zouden vergunningen geregeld zijn.

‘Zolder opgeknapt’

Richard de Mos: „Wij herkennen ons totaal niet in de door het OM gebruikte terminologie, sterker nog: de ongefundeerde aanduiding ‘criminele organisatie’ betitelen wij ronduit als karaktermoord.”

Zijn advocaat Peter Plasman noemt het opvoeren in de aanklacht van deelname aan twee criminele organisaties „windowdressing en framing.” Ronduit „schandalig” vindt Plasman dat Richard de Mos wordt verweten een „illegale klusjesman” te werk gesteld te hebben. „Dat zou mensensmokkel zijn, waar zes jaar cel op staat. In werkelijkheid gaat het om een kennis van zijn Oekraïense partner die al 26 jaar in Nederland woont en werkt. Hij heeft de zolder van De Mos opgeknapt. En dat wordt dan toegevoegd aan de aanklacht, zonder dat er één woord met De Mos over is gesproken.”