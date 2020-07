Ferrari zit al na twee races diep in de problemen

De wet van Murphy? „De wet van Ferrari” is misschien toepasselijker, sneerde de sportkrant Gazzetta dello Sport maandag, daags na een weekend waarin bij de Italiaanse renstal alles fout ging wat fout kon gaan. De race was nauwelijks begonnen of Ferrari was al klaar: Charles Leclerc en Sebastian Vettel hadden elkaar in de eerste ronde uit de race gebeukt.

De dubbele uitvalbeurt is pijnlijk, maar Ferrari’s zorgen zijn veel omvangrijker. Het Formule 1-seizoen is slechts twee races oud, en toch is de wereldtitel waar Ferrari sinds 2007 naar smacht al volstrekt onhaalbaar. Ferrari is een grauwe middenmoter geworden. Het team verkeert in crisis, met een veel te langzame auto en intern sluimerende onrust.

Vorige week, in het eerste van twee raceweekends op de Oostenrijkse Red Bull Ring, werd duidelijk dat Ferrari in de problemen zit. De nieuwe bolide, de SF1000, bleek tijdens de kwalificatie in handen van Leclerc liefst een seconde per ronde trager dan zijn voorganger – een eeuwigheid in de Formule 1. Op zondag kon het team onverwacht alsnog aan de champagne na een tweede plek van Leclerc, maar dat was te danken aan de negen uitvallers en een reeks safetycarfases, en zeker niet aan de potentie van de Ferrari.

Echt beroerd werd het een week later. Bij de in zware regenval verreden kwalificatie voor de tweede Oostenrijkse race was Ferrari de grote verliezer. Ondanks herziene onderdelen die het team snel had laten invliegen, hadden de coureurs grote moeite de onvoorspelbare SF1000 in het spoor te houden. Vettel kwam niet verder dan de tiende startpositie, Leclerc werd kansloos elfde. Toen moest de gênante vertoning tijdens de race nog komen, veroorzaakt door een onbesuisde inhaalpoging van Leclerc op Vettel. Ze botsten en moesten allebei met schade opgeven.

Fundamentele fout

Hoe kan het dat de nieuwe Ferrari zo’n middelmatige auto is? Ten eerste doordat er bij het ontwerp van de bolide iets fundamenteel fout is gegaan. De aerodynamische simulaties die de ingenieurs hadden gemaakt, bleken niet te stroken met de realiteit, met als resultaat dat de SF1000 in de bochten moeilijk te hanteren is. Een grondige revisie van het ontwerp is nodig, maar dat kost tijd – tijd die Ferrari in dit verkorte seizoen maar weinig heeft.

Het grootste probleem ligt op de rechte stukken, waar de Ferrari’s de laagste topsnelheid halen van iedereen. Zo verloren ze volgens teambaas Mattia Binotto in Oostenrijk 0,7 seconde per ronde. De traagheid van de Ferrari heeft twee oorzaken: het geplaagde SF1000-chassis blijkt te veel luchtweerstand op te wekken en de Ferrari-motor heeft enorm in vermogen ingeboet.

Sebastian Vettel (rechts) en Charles Leclerc van Ferrari na hun botsing in de eerste ronde van de Grand Prix van Stiermarken, afgelopen zondag. Joe Klamar/AFP

Dat verlies van pk’s volgde op een maandenlange controverse rond de Italiaanse krachtbron. Vorig jaar had Ferrari veruit de sterkste aandrijving van het veld, wat het team negen polepositions en drie overwinningen opleverde. De concurrentie werd achterdochtig: het verhaal ging dat Ferrari door een technische truc stiekem meer benzine naar de motor pompte dan toegestaan, wat extra vermogen oplevert.

Ferrari ontkende, maar sloot vervolgens in februari een schimmige deal met de internationale autosportfederatie FIA. Die had de Ferrari-krachtbron naar eigen zeggen „grondig onderzocht” en daarna „een schikking getroffen” met het team, die verder geheim zou blijven. Maar of Ferrari had vals gespeeld, zei de FIA niet, tot ongenoegen van de andere teams.

Extra controlesensor

Hoe dan ook, de FIA installeerde op alle F1-auto’s een extra controlesensor, die het al dan niet gepleegde bedrog voortaan onmogelijk maakte. Bij de twee races in Oostenrijk werd vervolgens duidelijk dat naast Ferrari zelf ook Haas en Alfa Romeo, die hun motoren kopen bij Ferrari, aanmerkelijk langzamer waren dan vorig jaar. Volgens Haas-coureur Romain Grosjean produceert de motor „veel minder” kracht.

Veel makkelijker zal Ferrari het voorlopig niet krijgen. Circuits waar motorvermogen écht bepalend is, zoals Ferrari’s thuisbaan Monza, moeten nog komen. Tot overmaat van ramp mogen F1-teams om geld te besparen tijdens de coronacrisis dit jaar weinig tot niets aanpassen aan hun auto’s en motoren. Erger nog: ze moeten hun 2020-auto’s ook in 2021 gebruiken, dus Ferrari is voorlopig niet van de SF1000 af.

Intussen ligt Ferrari overhoop met Vettel. In mei kreeg de rijder te horen dat hij na dit jaar weg moet. Dat was in harmonie besloten, zei Ferrari, maar vorige week gaf Vettel een andere lezing: teambaas Binotto had hem zomaar ineens opgebeld om te zeggen dat hij geen nieuw contract kreeg. „Nogal een verrassing”, aldus de coureur. Binotto probeerde zich er in de pers uit te praten met een warrig verhaal over de coronacrisis, die Ferrari ertoe zou hebben aangezet zijn positie ten aanzien van Vettel „te heroverwegen”. De Duitser zei daar maar weinig van te geloven.

Vettel (33) maakt het seizoen misschien niet eens af, klonk het meteen in de autosportmedia. Als viervoudig wereldkampioen werd hij in 2015 door Ferrari aangetrokken, maar hij slaagde er nooit in de Italianen de titel te bezorgen en werd vorig jaar verdrongen als kopman door de tien jaar jongere Leclerc. Zijn gedwongen vertrek is een nieuw krenking, maar afgelopen weekend beloofde Vettel niet weg te lopen. „Ik wil dit tot een waardig einde brengen.”

Een snelle weg uit de ellende lijkt er niet te zijn voor de Scuderia. „Maar we moeten deze situatie veranderen”, zei teambaas Binotto afgelopen weekend. „Dit is niet goed genoeg voor een team dat de naam Ferrari draagt.”