Farmers Defence Force roept 22 juli uit tot actiedag

Farmers Defence Force (FDF) heeft voor volgende week woensdag nieuwe protestacties gepland. Dat zegt de groep deze woensdag tegen het tv-programma Hart van Nederland. De acties moeten gaan plaatsvinden op de dag na het aflopen van een ultimatum dat FDF maandag aan minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) stelde. FDF is het niet eens met het verbod op eiwitrijk veevoer dat de minister heeft aangekondigd.

Hoe de acties er precies uit gaan zien en waar ze gaan plaatsvinden, zegt FDF op een later tijdstip bekend te maken. FDF-voorman Mark van den Oever laat volgens persbureau ANP weten dat de boeren in elk geval met trekkers de weg op zullen gaan. Hij spreekt van een „groot protest”.

FDF roept alle Nederlanders op om op 22 juli thuis te werken en de auto te laten staan. De beweging hoopt dat dit tot een grote daling in de stikstofuitstoot leidt, waarmee aangetoond zou worden dat boeren niet de enige stikstofproducenten zijn. „Er moet stikstof gereduceerd worden”, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. „Maar tot nu toe is die opdracht eenzijdig bij de boeren komen te liggen.”

‘Deze week geen acties’

Minister Schouten legde maandag de eis van FDF om de veevoermaatregel uiterlijk 21 juli te schrappen naast zich neer. Dat zal deze week niet tot nieuwe demonstraties leiden, verwacht de protestbeweging. „Wij hebben geen acties gepland”, aldus de woordvoerder. „We hebben nu een rustperiode, dat geeft de boeren ook wat lucht.”

Veevoer moet van minister Schouten in de toekomst een lager eiwitgehalte hebben dan nu. In de eiwitten zit stikstof, dat uiteindelijk in het milieu belandt. Schouten wil met de veevoermaatregel de stikstofuitstoot terugdringen. Boeren zijn bang dat het slecht is voor de gezondheid van hun melkkoeien als die minder eiwitten te eten krijgen.