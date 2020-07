Douane onderschept honderden kilo’s cocaïne in Rotterdamse haven

De douane heeft dinsdag bij een controle 508 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag. De drugs zaten verstopt in een container met kratten vol appels. De straatwaarde van de vangst zou ruim 38 miljoen euro zijn.

De container kwam uit Chili en was onderweg naar een bedrijf in Schiedam. Dit bedrijf heeft niets te maken met de smokkel, vermoedt justitie. Het OM onderzoekt de zaak verder in samenwerking met de douane, de fiscale opsporingsdienst FIOD en de zeehavenpolitie. De drugs zijn vernietigd.

Vorige maand onderschepte de douane nog ruim tweeduizend kilo cocaïne in de Rotterdamse haven, verstopt in een container met bananen vanuit Ecuador. Dit was voor zover bekend de grootste drugsvangst in Rotterdam van dit jaar. In 2019 werd in totaal 38 ton cocaïne onderschept, een recordhoeveelheid die 50 procent hoger lag dan het jaar daarvoor.