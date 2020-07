Dode en tientallen gewonden bij treinongeluk Tsjechië

Bij een aanrijding tussen een passagierstrein en een goederentrein nabij de Tsjechische hoofdstad Praag zijn dinsdagavond 35 mensen gewond geraakt en is een dode gevallen. Twee van de gewonden zijn er slecht aan toe, meldt de politie.

Het ongeluk vond plaats in Cesky Brod, enkele tientallen kilometers ten oosten van de hoofdstad. Volgens de Tsjechische spoorweginspectie stond de goederentrein vermoedelijk stil, en is de passagierstrein er tegenaan gereden. Die laatste had zo’n honderd inzittenden aan boord. Het dodelijke slachtoffer was de machinist van die trein.

Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht, liet de dienst dinsdagavond laat weten. De politie zei het onderzoek woensdag bij daglicht voort te zetten. Daarbij zal onder meer met een drone de plaats van het ongeval in kaart worden gebracht. Het treinverkeer rond de Tsjechische hoofdstad is ontregeld.