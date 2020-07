Boijmans en Ahoy Rotterdam openen tijdelijk drive-inmuseum

Kunst kijken bij het licht van de koplampen van je eigen auto, dat kan straks in het Boijmans Drive-thru Museum in Ahoy Rotterdam. In een verduisterde hal 1 van het evementencomplex, 10.000 vierkante meter groot, opent 1 augustus een drie weken durende expositie met ruim veertig kunstwerken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen, die alleen te bezichtigen is vanuit de auto. Het idee is ontstaan „vanuit de beperkingen van corona”, vertelt Boijmans-directeur Sjarel Ex telefonisch. „We plaatsen zo’n zeven grote LCD-schermen voor videokunst, er zijn grote hangende installaties van onder andere Panamarenko en Ad de Jong, en er is ruimte voor sculpturen en zelfs schilderijen.”

Elektrische auto’s

Bezoekers komen met hun eigen voertuig, mits dat elektrisch of hybride is. „We hebben gekozen voor uitstootvrij”, zegt Ex. „In verband met de kunstwerken, maar ook voor bezoekers zelf zijn die dampen niet goed.” In samenwerking met BMW staan er bij de ingang elektrische auto’s klaar om eventueel in over te stappen. „Dus ook als je straks met je dieseltje aankomt, ben je welkom.”

Maximaal dertig voertuigen tegelijkertijd kunnen naar binnen. Boijmans verwacht 750 bezoekers per dag, die een vaste route rijden. „Maar dan wel over een negenbaansweg.” Onderweg zijn stopplaatsen om de kunst beter te bekijken.

Boijmans is op dit moment gesloten voor een verbouwing, maar werkt wel mee aan exposities elders. Het plan voor het drive-inmuseum ontstond in mei, in gesprek met Ahoy. Ex: „Er was ruimte voor iets nieuws. Bij iedere persconferentie van Mark Rutte over de coronamaatregelen was het de vraag: wat kan er nog wel?” Toen kwam een ouder idee op van kunstenaar en ontwerper Ted Noten. „Die bedacht in 2008 Monet by Carlight, werken van Monet in het Boijmans vanuit de auto.” Dat was indertijd niet gelukt: te onveilig voor de collectie. „Maar Ahoy heeft de ruimte, en die zagen het ook zitten.” De tijdsdruk was groot. „Het moest allemaal op stoom en kokend water, en nog steeds.”

Mens en natuur

Kunstenaars van wie straks in Ahoy werk te zien zal zijn, zijn onder anderen: Jeroen Eisinga, Ted Noten, Paul McCarthy, Bruce Nauman en Anselm Kiefer. Het thema van de tentoonstelling is de relatie tussen mens en natuur, „soms een symbiose, soms een conflict”.

Ook al zijn de coronamaatregelen inmiddels versoepeld, en zijn veel musea al weer open, heeft het drive-thrumuseum nog steeds zin, vindt Ex. „De angst bij musea is nog steeds groot, veel ontvangen nog maar een derde van hun reguliere hoeveelheid bezoekers. Musea komen dus nog niet echt op gang. Wij willen graag experimenteren met andere kijkvormen. Hopelijk trekken we zo ook een ander publiek.” Ex refereert aan het eerdere plan om tijdens de sluiting van het museum een tijdelijke dependance in Rotterdam-Zuid te openen. „Dat is een jaar geleden niet gelukt. Maar nu doen we het toch gewoon.”