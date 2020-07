Hoogste rechter: Den Helders huis mag niet groen zijn

De 83-jarige bewoonster van een veelbesproken geelgroen geverfd huis in Den Helder moet haar woning in een rustigere kleur verven. Dat heeft de Raad van State woensdagochtend beslist. Doet zij dat niet zelf, dan mag de gemeente het huis laten schilderen op haar kosten.

De kwestie leidde vorig jaar tot een juridisch conflict tussen de gemeente en de bewoonster van de wijk Boatex. De huizen moeten van de gemeente een pasteltinten hebben. Door de fel groene kleur wijkt het huis echter te veel af van de andere woningen in de wijk, zo bepaalde de rechtbank in Amsterdam eerder. De bewoonster beging volgens de rechter een zogenoemd welstandsexces en overtrad daarmee de Woningwet. Daarop stapte de vrouw naar de Raad van State.

De hoogste bestuursrechter benadrukt woensdag „dat het er niet om gaat of de fel geelgroene kleur van het huis ‘mooi of vrolijk’ is, maar om de vraag of deze kleur zodanig afwijkt van de welstandseisen dat sprake is van een welstandsexces. Dat is het geval”, schrijft de Raad van State. De vrouw kan een nieuwe kleur ter goedkeuring voorleggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarmee „behoudt zij enige mate van keuzevrijheid” aldus de rechter.