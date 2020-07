We moeten met vakantie. We zijn coronamoe

Normaal gesproken is de laatste aflevering van mijn kantoorcolumn voor de zomer een terugblik. Op het jargon dat ik besprak, de tips die ik verzamelde en alle (onzinnige) managementhypes die ik de afgelopen maanden fileerde.

Maar het seizoen 2019-2020 was niet normaal. Want halverwege sloop het coronavirus ons leven binnen en veranderde alles – vooral op ons werk. Duizenden kantoorwerkers moesten ineens thuisblijven – vaak met hun familie – en ook de mensen met ‘vitale beroepen’ kregen met veel stress en verandering te maken – iedereen uit z’n routine.

Zelf was ik na vier maanden thuiswerken doodop, ik droomde raar en wist niet goed waarom. Tuurlijk, de eindeloze ‘videocalls’ waar je bekaf van wordt, dagen die zich lijken voort te slepen en altijd die computer midden op de keukentafel – dat zou vast een rol spelen. Maar verder was ik gezond en had ik geen zorgen, dus wat zeurde ik nou? Hoezo moe?

Ik sprak erover met Stefan van der Stigchel, hoogleraar cognitieve psychologie van de Universiteit Utrecht en hij gaf me de tip dat de coronacrisis mogelijk een oorzaak zou kunnen zijn. Volgens hem komen veel mensen er nu pas achter dat de crisis veel ingrijpender is geweest dan ze tot nu toe beseften. Eigenlijk hebben we veel te lang vooral op adrenaline gedraaid, waardoor we mentaal uitgeput zijn. En daar moet het brein nu van herstellen, zei Van der Stigchel. Neem dus rust.

Toen ik dat opschreef, vorige week, bleken honderden lezers zich daarin te herkennen. Ik krijg normaal ook veel reacties, maar nooit zoveel bijval. Daarom deze week een bloemlezing uit al die reacties en ook nog een tip.

En die is om als de moeheid aanhoudt, naar de huisarts te gaan. Want vermoeidheid kan helaas nog heel veel andere oorzaken hebben. De crisis speelt slechts mógelijk een rol, net als Van der Stigchel zei. Hou vol.

Ik vraag me al een tijdje serieus af: ligt er een massale corona-burnout op de loer? En treft die dan alleen de mensen die nog geen ‘gewone’ burnout hebben gehad (waarvan je als het goed is het nodige opsteekt)? Sabine Schippers via LinkedIn

Dit is trouwens EXACT wat langdurige armoede met een mens doet; bestaansonzekerheid, weinig perspectief, geen grip op de dingen. Hopelijk begrijpen mensen nu beter waarom afknijpen #bijstand dus niet helpt. Eén ding helpt: hoop & kansen (nou ja, twee dingen dus) Tijn Dries via Twitter

Ha, kijk, nou snap ik mezelf weer. Japke-d. Bouma, dank je voor dit artikel! Roland Mees via LinkedIn

Heel herkenbaar, dit artikel. Iedereen is doodmoe, maar we doen alsof alles normaal is, omdat er mensen zijn die het zwaarder hebben. Maar er is geen hiërarchie in ‘het zwaar hebben’. Alle gevoelens tellen en het is beter om toe te geven dat deze tijd voor iedereen zwaar is. Dan kunnen we pas werken aan weer beter worden. Jantiene Sall via nrc.nl

Dit is inderdaad heel erg herkenbaar. Tip: plan gedurende de werkdag (en na je werkdag) momenten om eventjes lucht te happen. Alleen. Maarten van Vliet via LinkedIn

Dit is echt zo onvoorstelbaar herkenbaar, Japke-d. Bouma! Al zou de alternatieve verklaring: „Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat ik gek aan het worden ben, héél goed zelfs” ook in mijn geval waar kunnen zijn natuurlijk ;-) Martijn Kerver via LinkedIn

Heeeel herkenbaar. Ook met Covid-19 zo goed als achter de rug. Herstel duurt ook nog eens langer dan verwacht. Los van alle al door jou aangegeven zaken. Iedereen op vakantie!! Oh nee, dat kan niet. Anne Marie de Jong via LinkedIn

De laatste paar weken ben ik soms amper in staat mijn bed uit te komen; ik ben bekaf, laat dingen uit m’n handen vallen, heb vaker dan ooit migraine, droom de meest rare dingen en voel me zelfs na 9 uur slaap nog uitgeput. Dit artikel van @Japked ‘really hit home’. En ja, ik voel me altijd schuldig als ik dit zeg tegen mensen met (kleine) kinderen en/of partners en/of eventueel nog mantelzorg erbij, want dat heb ik allemaal niet. Maar alsnog ben ik, semi-professionele kluizenaar, gewoon op. En bijna iedereen om mij heen eveneens. En, laatste wat ik hierover ga zeggen: videovergaderen is killing, echt killing. Toen de ‘lockdown’ begon, dacht ik: ‘Hoeveel erger dan een gewone vergadering kan het zijn’, maar het sloopt je. Miriam van Ommeren via LinkedIn

Geeft Van der Stigchel ook groepssessies, Japke-d.? En dan niet via Zoom. Ik vraag dit voor een vriendin. Kim van Keken via Twitter

Bijzonder dat hier een hoogleraar aan te pas moet komen. Is het niet gewoon zo dat de mens moe wordt van een zeer grote, onaangekondigde, niet te sturen en niet te ontwijken verandering? (dat staat los van corona, toch?) Het gemiddelde individu heeft nu eenmaal (geestelijk en lichamelijk) behoefte aan rust, ritme en regelmaat… dat geldt voor alle leeftijdsklasses, niet alleen voor baby’s. 😇 Berry Vermeulen via LinkedIn

Ja, vakantie! Dat niet weg gaan, is niet erg. Maar dat die kantoorzooi van monitor en stoel in de huiskamers blijft staan, is eigenlijk een geestelijke marteling. Sinds ik thuiswerk, voel ik mij nooit meer echt vrij. Jos Bode via Twitter

Oei zo herkenbaar! En ik heb niet eens de zorg voor kinderen, alleen voor een pluizige kat, en die heeft nog een voermachine ook. En toch is mijn brein één grote warboel. L. van Rijsewijk via nrc.nl

En ik word ook ziek van alle mensen die doen alsof ze het kunnen handelen en er kansen in zien en tot diepere inzichten komen. Dat ze nu weten waar het om gaat… en als je dan vraagt: wat dan? Is het antwoord vaak: de kleine dingen. Dat schiet lekker op… Irene Romers via Twitter

#MeTooMuch Ellen Laan via Twitter

Ja, maar echt hoor! Ik dacht: mwoah, moe van een eerste jaar als docent, niet zeuren. Maar na jouw verhaal voelde ik me ineens meer gezien. En zeker door mezelf. Neeltje Huirne via Twitter

Heel herkenbaar: ik denk ook dat ik langzamerhand gek aan het worden ben. Mijn wereld draait om de lieveheersbeestjes in de tuin en de wespen in de schuur en ik droom ’s nachts van hommels die zo groot zijn als hamsters. Ik wil naar kantoor!!! Jiska Zondag via Twitter

Veel minder gewerkt de afgelopen maanden (want minder werk), maar nog nooit zo moe geweest. En ik wil ook zo graag weer eens HELEMAAL ALLEEN thuis zijn. René Waning via Twitter

Dankjewel Japke-d., je verwoordt precies hoe ik me voel. Ben maar 2 weken echt opgehokt geweest en daarna drie maanden in een snelkookpan om vooral de meest urgente zaken te behandelen. Met vierkante ogen en pijn in mijn kont van het telefoneren en beeldbellen. Straks 2 weken vrij. Etienne le Kerbec via Twitter