‘We gaan niet een dorp op slot doen’

Een week geleden zei Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat „in theorie” er – net zoals in bijvoorbeeld Duitsland of Spanje – regionale of lokale lockdowns mogelijk waren.

Maar, zei hij toen ook: „Je moet je wel bedenken, hoe groot is dit land?” Een lockdown van één gemeente leek hem onpraktisch. Als in één plaats de horeca moeten sluiten, dan zouden cafés in de buurgemeente gewoon kunnen openblijven. En mensen kunnen niet verplicht worden – tenzij ze besmet zijn – om zich te isoleren.

Een week later leek het erop dat burgemeesters tóch rekening hielden met een lokaal lockdownscenario. Na afloop van het Veiligheidsberaad, de wekelijkse bijeenkomst van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s, bleek maandagavond dat als het aantal besmettingen weer oplaait Bruls verwacht dat regionale maatregelen de beste remedie zijn om verspreiding tegen te gaan.

De verwarring blijkt deels een semantische. Bruls had het over ‘maatregelen’, niet over een lockdown waarbij een stad of dorp, inclusief toegangswegen, wordt afgesloten. Dat, zo zegt hij, kan een voorzitter van de veiligheidsregio ook niet. Maar kroegen of bepaalde gebieden als parken afsluiten kan die voorzitter wél. Daartussen kunnen mensen zich gewoon blijven bewegen, zoals de afgelopen maanden tijdens de ‘intelligente lockdown’ ook gebeurde.

Lees ook over het coronadashboard: Uitbraak? Dashboard moet het signaleren

Zo’n lokale sluiting „is wel het einde van de keten. Dan is er al bron- en contactonderzoek door de GGD gedaan, dan heeft behandeling gefaald en is er geen andere keuze dan het lokaal sluiten van zaken”, aldus Bruls. Aan de hand van het ‘coronadashboard’, waarin alle relevante cijfers worden verzameld om zo een nieuwe uitbraak snel te kunnen detecteren, zouden regionale maatregelen kunnen worden genomen. „Anders ligt de oplossing opnieuw in maatregelen die gelden in het hele land.” In het noorden lag het aantal besmettingen lager dan in het zuiden en westen, maar de maatregelen voor de intelligente lockdown golden overal. „Nog een keer alles dicht, nog langer thuisblijven – dan is de opgave voor mensen wel heel groot.”

Zijn kanttekening bij lokale maatregelen blijft. „Stel ik word in Nijmegen gedwongen alle activiteiten stil te leggen en horeca weer te sluiten. Dan kunnen burgers makkelijk naar Arnhem of Den Bosch.” Dat is ook zijn ervaring met het eerste weekend van maart, toen inwoners van Brabant ontmoedigd werden om naar buiten te gaan. Bruls: „Wat gebeurde er? Die zaterdag was het mooi weer en zaten op de terrassen van Nijmegen mensen uit Den Bosch. Dat maakte mij duidelijk: is ons land wel groot genoeg?”

Dinsdag meldde het RIVM dat het de afgelopen week acht meldingen van sterfgevallen als gevolg van Covid-19 binnenkreeg. Het aantal vastgestelde besmettingen steeg: vorige week waren dat er 432, nu 534.

Het RIVM meldt ook dat verspreid door het land zich een aantal lokale uitbraken voordoet. Deze clusters (drie of meer besmettingen) vinden meestal binnen huishoudens plaats en soms binnen bedrijven, verpleeghuizen, studentenhuizen of sportclubs.