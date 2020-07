Waarom kreeg deze held zijn medaille niet?

Met zichtbare tegenzin begint Pentagon-medewerker Scott Huffman aan een nieuwe klus. In plaats van dat hij zijn zo gehoopte promotie krijgt, moet hij verklaringen verzamelen van een aantal Vietnamveteranen. Want anno 1999 is het de vraag waarom William H. Pitsenbarger, een in Vietnam op jonge leeftijd gesneuvelde soldaat, nog niet de ‘Medal of Honor’ voor getoonde moed op het slagveld heeft gekregen. Hij kreeg postuum wel het ‘Air Force Cross’ maar een verzoek deze te upgraden naar de Medal of Honor bleef op mysterieuze wijze steken in een bureaucratisch moeras. Waarom?

The Last Full Measure vertelt het waargebeurde verhaal van Pitsenbarger – bijnaam ‘Pits’. Zowel wat er gebeurde in Vietnam ten tijde van operatie Abilene (1966), als de gestrande poging hem het erekruis te geven. De film volgt een beproefd procedé: na wat saaie monologen van de veteranen die de steeds meer betrokken rakende Scott interviewt, volgen flashbacks naar de jungle, waar Pits naar beneden wordt gelaten uit een helikopter om zoveel mogelijk gewonde soldaten medisch bij te staan. Hij redde zeker negen kameraden het leven voordat hij door de Vietcong werd neergeschoten.

Het is jammer dat The Last Full Measure zo rommelig wordt verteld, waardoor cruciale details impliciet blijven. Want er ging veel mis bij operatie Abilene, een van de bloedigste veldslagen van de Vietnamoorlog. Zo waren de soldaten van de infanterie met de bijnaam ‘The Big Red One’ de jungle ingestuurd om de her en der verstopte Vietcong uit hun posities te lokken. Zodra de Vietcong uit hun holen kropen, zouden twee andere divisies ze aanvallen. Maar omdat ze in de dichtbegroeide jungle bleven steken, kwamen die divisies te laat. Tot overmaat van ramp was er sprake van ‘friendly fire’, een Amerikaanse luchtaanval wierp door een menselijke fout bommen af op de eigen mannen.

Veel van wat we kennen uit andere Vietnamfilms komt hier ter sprake: de schuldgevoelens van de overlevenden, veteranen met PTSS en diepe schaamte over verkeerde beslissingen. De oorlogsscènes ogen niet heel erg overtuigend, wat wijst op een gebrek aan budget. Dat The Last Full Measure uiteindelijk toch beroert, komt niet in het minst door de acteurs die gestalte geven aan de getroebleerde Vietnamveteranen: Samuel L. Jackson, William Hurt, Ed Harris en Peter Fonda – het was zijn laatste rol. Na de aftiteling betuigen een paar nog levende veteranen hun eer aan Pitsenbarger. Authentieker en aangrijpender dan dat wordt het niet.

Drama The Last Full Measure Regie: Todd Robinson. Met: Samuel L. Jackson, William Hurt, Ed Harris, Peter Fonda, Christopher Plummer. In: 84 bioscopen ●●●●●

