Roodgebloosde slagersjongen op het spreekuur. Preoperatief consult.

„Dokter, kunt u mij eens haarfijn uitleggen wat u nou precies gaat doen? Ik zit namelijk zelf ook in het vlees.”

