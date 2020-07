Vervolg op ‘Hero Academia’ is remake van deel 1

Amper een maand nadat My Hero Academia: Two Heroes in deze krant werd besproken als „weinig originele actie met veel herrie”, komt nu al de tweede film naar de populaire Japanse tv-serie uit. En ook nu geldt hetzelfde. Of misschien net een beetje anders: veel actie met weinig originele herrie. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat Heroes Rising een remake van Two Heroes is: binnen de kortste keren bevinden de groenharige Deku, held in wording, geboren zonder superkrachten maar op wie zijn leermeester zijn ‘quirks’ heeft overgedragen, en zijn klasgenoten van de Hero Academia zich weer op een afgelegen eiland waar ze het met superschurken aan de stok krijgen. Af en toe passeren er wat morele levenslessen de revue, maar waar het eigenlijk om draait zijn de eindeloze gevechtsscènes met veel woosh, swoosh, wind en storm als de helden met megasprongen uit de ban van de aardse zwaartekracht springen.

Wat betreft plot is er weinig touw aan vast te knopen. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Allereerst kennen de fans waarschijnlijk de manga en tv-serie op hun duimpje. En anders is het nou ook weer niet zo moeilijk om de basics mee te krijgen. In My Hero Academia is het omgekeerde wereld: de meeste mensen worden geboren met ‘quirks’, maar de belangrijkste les die Deku in Heroes Rising heeft geleerd – ‘One for All’ oftewel: samenwerking is de grootste superkracht – komt ook nu weer van pas. Ik bedoel: hoe gecompliceerd is X-Men?

De echte attractie blijven natuurlijk de gevechten. Pluspunt is dat regisseur Kenji Nagasaki vanaf 2016 bij de serie betrokken was en voor de beide films met zijn vaste team kon werken. Daardoor konden zij zich bezighouden met het doorontwikkelen van hun personages in plaats van alleen maar de oorspronkelijke manga naar anime vertalen. Het is een geoliede machine. Een ballet van door het beeld suizende vuisten.

Animatie My Hero Academia: Heroes Rising Regie: Kenji Nagasaki. In: 33 bioscopen ●●●●●

