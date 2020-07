Twaalf doden bij gevechten tussen Azerbeidzjan en Armenië

Bij gevechten tussen Azerbeidzjan en Armenië in het grensgebied tussen de twee landen zijn dinsdag twaalf doden gevallen. Dat melden internationale persbureaus. Het is de derde opeenvolgende dag dat de landen, die in de jaren 90 een oorlog uitvochten over de regio Nagorno-Karabach, met elkaar botsen. De twee voormalige Sovjet-republieken beschuldigen elkaar van het schenden van de wapenstilstand die destijds werd afgesproken.

Zeven Azerbeidzjaanse militairen, onder wie twee hoge officieren, en een burger zijn volgens het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie om het leven gekomen bij vuurgevechten en bombardementen. Aan Armeense zijde zouden vier militairen zijn gedood, onder wie een majoor en een kapitein.

De internationale gemeenschap vreest dat het conflict tussen de twee landen uit de hand kan lopen en voor instabiliteit zal zorgen in de toch al onstabiele regio Transkaukasië, die belangrijk is voor de doorvoer van olie en gas naar de wereldmarkten. Rusland heeft Azerbeidzjan en Armenië opgeroepen om terughoudend te zijn. Ook heeft Moskou zich opgeworpen als bemiddelaar.

Ook de NAVO roept Armenië en Azerbeidzjan op verdere escalatie te voorkomen. De Turkse president Recep Erdogan liet weten zich tegen iedere aanval op Azerbeidzjan te verzetten. De twee landen kennen een gezamenlijke historie en zijn bondgenoten.

Vierdaagse oorlog

In 2016 kwam het ook al tot een vierdaagse oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan in Nagorno-Karabach, waar zo’n 150.000 mensen wonen. Armeense opstandelingen riepen in dat Azerbeidzjaanse gebied een onafhankelijke republiek uit ten tijde van de val van de Sovjet-Unie. De de facto autonome republiek wordt internationaal niet erkend, maar Azerbeidzjan heeft er geen zeggenschap over.

De afgelopen dagen werd er echter niet rond Nagorno-Karabach gevochten, maar in het gebied rond het dorp Tavush, in het noordoosten van Armenië. Armenië en Azerbeidzjan vochten ruim honderd jaar geleden ook al een oorlog uit, vlak na de Russische revolutie en tijdens een korte periode waarin de twee landen onafhankelijk waren.