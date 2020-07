Stamppot wil eigen platform voor het ‘Achterhoek-gevoel’

Ze waren al het grootste betaalde festival van Nederland, maar de organisatie achter festival Zwarte Cross in de Achterhoek wil nu ook een eigen omroepvereniging beginnen. Voor het eind van het jaar moet aspirant-omroep Stamppot 50.000 leden hebben. Ook als dat niet lukt zal er vanaf februari volgend jaar een online platform komen met die naam. Pieter Holkenborg is één van de drie initiatiefnemers.

Een nieuwe omroep, vernoemd naar een oud-Nederlands gerecht. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

„Net als ons festival willen we een allegaartje zijn, van alles – muziek, cultuur, maar ook bijvoorbeeld kinderprogramma’s - dwars door elkaar gehusseld. Een stamppot, dus. We vonden het ook wel geinig: zo’n oubollige term voor een helemaal nieuwe, in eerste instantie digitale omgeving.”

Jullie profileren je als omroep voor mensen die de radio en de TV niet meer aanzetten. Waarom zouden ze dat voor jullie wél doen?

„Als je nu de tv aanzet, zie je toch vooral dingen die binnen de ring van Amsterdam leven, maar daar buiten totaal niet. Door ons festival hebben we bovendien een enorm netwerk van makers en creatievelingen, die je nu zelden hoort en ziet. Dat is geen kwade wil of zo, ze zitten gewoon niet in het netwerk van die media. Wij vinden het tijd om hun wél dat platform te geven.”

Dat klinkt als Ongehoord Nederland. Wordt het niet wat druk in het omroepbestel?

„Maar wij zijn volstrekt a-politiek. Je hoeft van ons bijvoorbeeld geen ingewikkelde talkshows te verwachten. Verwacht van ons programma’s met de sfeer en de tone-of-voice van ons festival – optimistisch en relativerend.”

Maar dan kun je toch als productiehuis programma’s voor bestaande omroepen gaan maken?

„Dat hebben we ook wel geprobeerd, zowel voor publieke als commerciële omroepen, maar dan kom je al snel een bureaucratische, ambtelijke mallemolen tegen, waardoor je elke keer maar weer moet zien of je je ideeën erdoor krijgt. Wij denken dat als zelfstandige omroep sneller voor elkaar te krijgen. We zullen daarom ook niet in het Mediapark gaan zitten, maar blijven gewoon in de Achterhoek.”

Jullie omschrijven jezelf als niet-pretentieus. Toch hebben jullie wél de pretentie iets toe te voegen. Wat bedoelen jullie daar precies mee?

„Iets dat typisch is voor Zwarte Cross en de Achterhoek, is een stuk relativering en zelfspot. Precies dat missen we soms, bij al die personality-programma’s en talkshows met telkens dezelfde gasten. We denken verder niet in hoge of lage cultuur, maar maken festivals – en straks ook programma’s – vanuit ons gevoel. Net zoals ons festival bezoekers uit binnen-en buitenland trekt, en ook vanuit de Randstad, verwachten we dat dit geluid ook buiten onze eigen regio aanslaat. Friesland, Limburg en Groningen zie je bijvoorbeeld ook maar weinig voorbijkomen in de media.”

Deze zaterdag zenden jullie voor het eerst uit via een livestream, op de avond die normaal gesproken het hoogtepunt van jullie festival zou zijn. In hoeverre is dit niet gewoon een initiatief van een festivalorganisatie die door de coronacrisis ineens zonder werk zit?

„We zaten al jaren een beetje te filosoferen met elkaar over een eigen platform, omdat we veel te veel creatieve ideeën hebben voor alleen maar een festival. Zonder corona was dat er ook wel gekomen, maar door de crisis hadden we dit voorjaar ineens ook de tijd. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zeg maar.”

Publieke omroep Dertien nieuwe aspirant-leden Bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) hebben zich vooralsnog dertien nieuwe aspirant-omroepen gemeld. Daaronder zijn Ongehoord Nederland en moslimomroepen M24 en IO. Zij hopen vanaf 1 januari 2022 programma’s te kunnen uitzenden bij de publieke omroep. Iedere vijf jaar kunnen nieuwe aspirantomroepen zich melden. Lang niet iedere omroep krijgt een uitzendvergunning. Zo sneuvelden tijdens vorige concessieperiodes onder meer dierenomroep Piep!, Omroep C (kunst) en TV Oranje (Nederlandse artiesten). Powned, WNL (in 2009) en Human (2016) traden toe tot het bestel. Belangstellenden moeten op 31 december een lijst aanleveren met 50.000 betalende leden. Ook moeten zij zich onderscheiden van bestaande omroepen, met andere programma’s voor andere doelgroepen. Het CvdM geeft vervolgens voor 1 februari 2021 een advies aan minister Slob . Ook het NPO-bestuur en de Raad voor Cultuur geven hun oordeel over de nieuwe omroepen. Minister Slob besluit uiterlijk 1 augustus 2021 welke nieuwe omroepen een aspirantstatus krijgen.