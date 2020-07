Santokhi wordt nieuwe president van Suriname

Het Surinaamse parlement heeft Chan Santokhi van de VHP-partij maandag tot nieuwe president gekozen. Als vicepresident koos het parlement Ronnie Brunswijk (ABOP). Beide politici werden bij acclamatie verkozen. De vereiste tweederdemeerderheid was daardoor geen obstakel. De bijzondere vergadering duurde minder dan een uur; andere partijen hadden geen tegenkandidaten naar voren geschoven.

Santokhi, tot onlangs oppositieleider, benadrukte na zijn verkiezing de nieuwe start die zijn regering zegt te willen maken. „We moeten samen met de nieuwe regering en de bevolking werken aan de eenheid en de wederopbouw van Suriname. We staan op het randje van een economische afgrond, het is veel erger dan we verwacht hadden. De kas is zo goed als leeg.” Volgens Santokhi kan het land bijna niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.

Economische problemen

De Surinaamse economie staat er zeer slecht voor en de coronacrisis heeft de financiële situatie verder verergerd. Suriname zal mogelijk alleen met een zwaar hervormingsprogramma uit de economische crisis kunnen komen, waarbij ook het aantrekken van buitenlandse investeerders dringend nodig zal zijn.

Santokhi investeert al jaren in banden met de Surinaamse diaspora in Nederland en probeert hen enthousiast te maken om in het Zuid-Amerikaanse land te investeren. Zijn benoeming zal bij buitenlandse investeerders vertrouwen kunnen opwekken. De vraag is in hoeverre ook de benoeming van Brunswijk tot vicepresident dit zal doen. Brunswijk is niet onomstreden: hij is zowel in Nederland als Frankrijk veroordeeld voor drugshandel en kan niet vrij reizen. Eerder gaf Santokhi al aan vooruit te willen kijken. „De prioriteit ligt bij het redden van dit land uit de economische crisis”, aldus de nieuwe president. Nederlandse Kamerleden riepen maandag het kabinet op om de band met Suriname te herstellen. Die was bekoeld toen Bouterse, die in Nederland veroordeeld is voor drugssmokkel, in 2010 president werd.

Brunswijk was vorige week al gekozen tot parlementsvoorzitter maar deed daarna weer afstand van die functie om zich kandidaat te stellen voor het vicepresidentschap. Deze opmerkelijke stap viel in slechte aarde bij critici die hem ervan beschuldigden om zo meer macht naar zich toe te willen trekken.

De verkiezing van Santokhi volgt na de chaotische parlementsverkiezingen van 25 mei. Na de stembusgang duurde het meer dan een week voordat er een officiële uitslag bekend was. De partij van vertrekkend president Desi Bouterse, de NDP, verloor veel zetels, terwijl de oppositiepartij van Santokhi grote winst behaalde en ook de ABOP van Brunswijk zetelwinst boekte. Om de NDP van Bouterse, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de economische crisis in het land, buiten de regering te houden, ging Santokhi een samenwerking met Brunswijk aan.

Bouterse zei maandag dat het presidentschap geen gemakkelijke taak is en wenste de nieuwe regering succes. „We hebben een robbertje gevochten, laten we daar zand over gooien”, aldus Bouterse, die refereerde aan de spanningen tussen zijn regeringen en de oppositie de afgelopen jaren. „Als u mij nodig hebt, dan weet u me te vinden.” Donderdag draagt de Bouterse officieel de macht over, als Santokhi wordt geïnaugureerd.